Tamilrockers Website Leak Pirated Movies for Download: भारत में कई बड़ी फिल्‍में लीक करने के बाद TamilRockers की वेबसाइट्स का ग्रुप बेहद खतरनाक हो चला है। TamilRockers ने अब तक Kaala, Simmba, KGF, Zero, 2.0, Maari 2, Aquaman जैसी फिल्‍में इंटरनेट पर लीक की हैं। रजनीकांत की फिल्‍म Kaala रिलीज होने से पहले फिल्‍म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट से TamilRockers और अवैध वेबसाइट्स को ब्‍लॉक करने की गुजारिश की थी। हालांकि इसके बावजूद, TamilRockers किसी तरह खुद को बचा पाने में सफल है। एक अवैध यूआरएल ब्‍लॉक होता है तो नया यूआरएल बनाकर फिल्‍म पाइरेसी का धंधा जारी रखा जा रहा है।

बार-बार यूआरएल ब्‍लॉक किए जाने के बावजूद TamilRockers प्रॉक्‍सी यूआरएल के सहारे फिर ऑनलाइन हो जाते हैं। ऐसे में TamilRockers पर पूरी तरह लगाम लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। द इंडियन एक्‍सप्रेस से बातचीत में साइबर सेल के एक अधिकारी ने कहा था, “TamilRockers को कोई एक व्‍यक्ति या संस्‍था नहीं चलाता। इसे कई लोग चलाते हैं जो एक-दूसरे से बिल्‍कुल अनजान हो सकते हैं, शायद विदेश में काम करते हों। कई मौकों पर हमें पता चला कि ये वेबसाइट्स रूस या यूक्रेन या ऐसे देशों के प्रॉक्‍सी सर्वर्स पर होस्‍टेड थीं, जहां कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।”

What is TamilRockers? TamilRockers एक गैरकानूनी, फिल्‍म पाइरेसी वेबसाइट है जो बड़ी-बड़ी फिल्‍में ऑनलाइन लीक कर देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, TamilRockers पहले फिल्‍म लीक करने की धमकी देते हैं, फिर रिलीज वाले दिन फिल्‍म लीक कर ऑनलाइन अपलोड करते हैं।

List of TamilRockers websites: tamilrockers.com, tamilrockers.la, tamilrockers.py, tamilrockers.cl, tamilrockers.mv, tamilrockers.ch, tamilrockers.co, tamilrockers.ci, tamilrockers.hn, tamilrockers.bx, tamilyogi.fm, tamilrockers.bz, tamilrockers.tel, tamilrockers.bz, www.tamilrockers.to, tamilrockers.by, tamilrockers.mv, tamilrockers.com, tamilrockers.to, tamilrockers.in, tamilrockers.net, tamilrockers.to, tamilrockers.li, tamilrockers.lv, tamilrockers.cr, tamilrockers.ph, tamilrockers.tv, tamilrockers.ms, tamilrockers.ci

Leaked films by TamilRockers: भारत में हर भाषा की फिल्‍मों की डिमांड है। हाल ही में TamilRockers ने शाहरुख खान की Zero, रणवीर सिंह-सारा अली खान की Simmba, रजनीकांत-अक्षय की 2.0, रजनीकांत की Kaala, आमिर खान-अमिताभ बच्‍चन की Thugs of Hindostan, सुपरस्‍टार यशी की KGF: Chapter 1, थलापति विजय की Sarkar, धनुष की Maari 2, मोहनलाल की Odiyan, हॉलीवुड की Aquaman लीक की हैं।

