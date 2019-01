The Accidental Prime Minister का पोस्‍टर।

Tamilrockers Leaks The Accidental Prime Minister full movie online to download: अनुपम खेर की फिल्‍म The Accidental Prime Minister की पाइरेटेड कॉपी Tamilrockers पर लीक हो गई है। इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है क्‍योंकि Tamilrockers ने अपने साइट्स पर हाल के दिनों में लगभग हर बड़ी फिल्‍म अपलोड की है। Tamilrockers ने 11 जनवरी को ही रिलीज हुई तेलुगू सिनेमा के सुपरस्‍टार राम चरण की Vinaya Vidheya Rama भी लीक कर दी थी। इससे पहले रजनीकांत की Petta और थाला अजित की Viswasam भी इसी वेबसाइट ने लीक की थी।

फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म सिंह के तत्कालीन मीडिया सलाहकार संजय बारू की 2014 में इसी नाम से प्रकाशित पुस्तक पर आधारित है। इस फिल्‍म को कई जगहों पर विरोध भी झेलना पड़ा है। कोलकाता में कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के प्रदर्शन के खिलाफ एक सिनेमा घर के बाहर प्रदर्शन किया और फिल्म का पोस्टर जलाया। उन्होंने फिल्म के अभिनेताओं और निर्माता के खिलाफ नारेबाजी भी की।

ये फिल्‍में भी हुईं TamilRockers का शिकार: TamilRockers ने रणवीर सिंह-सारा अली खान की Simmba, शाहरुख खान की Zero, रजनीकांत-अक्षय की 2.0, आमिर खान-अमिताभ बच्‍चन की Thugs of Hindostan, रजनीकांत की Kaala, सुपरस्‍टार यश की KGF: Chapter 1, धनुष की Maari 2, थलापति विजय की Sarkar, मोहनलाल की Odiyan लीक की हैं।

कैसे बचे हुए हैं Tamilrockers: URLs बार-बार ब्‍लॉक होने के के बावजूद TamilRockers प्रॉक्‍सी URLs के सहारे ऑनलाइन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में TamilRockers पर पूरी तरह रोक लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। द इंडियन एक्‍सप्रेस से बातचीत में साइबर सेल के एक अधिकारी ने हाल ही में कहा था, “TamilRockers को कई लोग चलाते हैं जो एक-दूसरे से बिल्‍कुल अनजान हो सकते हैं, शायद विदेश में काम करते हों। कई मौकों पर हमें पता चला कि ये स या यूक्रेन या ऐसे देशों के प्रॉक्‍सी सर्वर्स पर होस्‍टेड थीं, जहां कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।”

