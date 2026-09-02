तमिलनाडु के सीएम विजय खेत में कार रही बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उन्हें अपना ‘डिओर का धूप वाला चश्मा तोहफे में दिया, उन्होंने खुद अपना चश्मा अम्मा को पहना दिया। सीएम विजय का सरल व्यवहार देख अम्मा स्तब्ध रह गईं और जब तक वे वहां रुके उनका हाथ पकड़े रहीं। यह वाकया सलेम जिले का है, जहां बुजुर्ग महिला चेल्लम रोजाना की तरह खेत में काम कर रही थीं। उनका दिन तब यादगार बन गया जब मंगलवार दोपहर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने उनसे छोटी सी मुलाकात की।

सीएम से हुई मुलाकात को लेकर चेल्लम कहती हैं कि इसे वह जीवन भर संजो कर रखेंगी। यह उनके लिए ऐसी याद है जिसकी तुलना वह “एक करोड़ रुपये जीतने” से करती हैं। इस वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स सीएम की तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल, कृषि को सुविधाजनक बनाने के लिए मेट्टूर में स्टेनली जलाशय के स्लुइस गेट खोलने के बाद सीएम विजय ने एक फार्म हाउस पर अचानक रुकने का फैसला किया और सलेम हवाई अड्डे के रास्ते में पास के खेतों में काम कर रही बुजुर्ग महिलाओं को देखकर वे सीधा उनसे मिलने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला रुका आसपास भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद बुजुर्ग महिला चेल्लम यह देखने के लिए आगे आईं कि हंगामा किस बात का है।

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मुख्यमंत्री को देखकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ीं और उनका हाथ थाम लिया।” सीएम से मुलाकात के बाद चेल्लम ने खुशी से कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने खाना खाया है? मैंने उनसे कहा कि मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं पहले उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी। सीएम विजय ने उनका हाथ पकड़कर, बगीचे में टहलते हुए उनका नाम पूछा और उनका हाल-चाल जाना।

‘फिल्मों जैसा लगा’- बुजुर्ग अम्मा ने क्या कहा?

इसके बाद स्थानीय किसान पलानीसामी के घर और पशु शेड का दौरा करने से पहले सीएम विजय ने अपना चश्मा उतारा और चेल्लम की हिचकिचाहट के बावजूद उन्हें धीरे से मनाया और पूर्व सिल्वर-स्क्रीन हीरो की तरह सिनेमाई अंदाज में खुद उनके चेहरे पर चश्मा लगा दिया। चेल्लम ने कहा कि सीएम ने लोगों की सेवा के लिए सिनेमा छोड़ राजनीति अपना ली। वह बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वह अपनी फिल्मों में दिखते हैं। चेल्लम ने आगे कहा और आगे कहा “मैं इतनी खुश थी कि मैंने उनसे कहा कि अगर किसी ने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उनकी रक्षा करूंगी।”

बुजुर्ग बोलीं- मैंने एक करोड़ जीत लिया!

15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी के अध्यक्ष विजय ने मेजबान परिवार को पारंपरिक उपहार के रूप में धोती और साड़ियां दीं और स्थानीय कृषि मामलों पर चर्चा की, जिसमें सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य को बढ़ाकर 44 रुपये करने के हालिया फैसले भी शामिल था।

हालांकि, चेल्लम के लिए इस पल का जादू इतना भावपूर्ण था कि वह स्तब्ध रह गईं। उनका हाथ थामने और उन्हें घर दिखाने के उत्साह में, वह अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों का जिक्र करना भूल गईं, जिसमें उनका खोया हुआ राशन कार्ड, बुढ़ापे के कारण भारी शारीरिक श्रम करने में असमर्थता और भोजन खरीदने के लिए एक मामूली मासिक भत्ते पर उनकी निर्भरता शामिल है।

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इसके बाद जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, चेल्लम मुख्यमंत्री द्वारा दिखाए गए इस भाव से बहुत प्रभावित हुईं। अम्मा का कहना है “सीएम ने मुझसे कहा कि उन्होंने पहले ही खा लिया है और मैं जाकर खाना खाऊं”। इस मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के दिल को छू लेने वाले इस कदम की प्रशंसा की, खासकर एक बुजुर्ग ग्रामीण महिला को एक ऐसी कहानी देकर जो उसकी रोजमर्रा की परेशानियों से कहीं बड़ी है, साथ ही किसानों के एक समूह को सरप्राइज गिफ्ट के रूप में धोती और साड़ी भी दिए।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…