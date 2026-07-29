उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने आई दक्षिण कोरिया की महिला पर्यटक पर बंदर ने हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गई, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारत की सबसे लोकप्रिय पर्यटन जगहों में से एक ताजमहल में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं जताई जा रही हैं।

यह घटना स्मारक के पूर्वी गेट के बाहर हुई, जहां बंदर ने महिला के हाथ पर काट लिया, जिससे उसे गहरा घाव हो गया और काफी खून बहने लगा। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पर्यटक दर्द से कराहती और अपना घायल हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में स्थानीय लोग उसे पास के एक डिस्पेंसरी की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि उसके साथ मौजूद शख्स तुरंत इलाज के लिए बार-बार पूछ रहा है, “हम कहां जाएं?”

ई रिक्शा से ले जाया गया अस्पताल

इस घटना के बाद एंबुलेंस आने में देरी को लेकर भी आलोचना हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हमले के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि एंबुलेंस करीब एक घंटे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे घायल पर्यटक को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें ई रिक्शा से एक निजी अस्पताल में ले जाया गया।

वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर ने बताया कि एएसआई की टीम हमले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, कलंदर ने बताया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन चालक करीब एक घंटे तक नहीं पहुंचा।

एएसआई ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आसपास लगातार बढ़ते बंदरों के आतंक की ओर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

यूर्जस ने क्या कहा?

एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “तो फिर हमें आश्चर्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है?” एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, “जानवरों के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। आवारा जानवर सभी के लिए खतरा हैं। सभी जानवर खतरा नहीं होते, लेकिन आप जानबूझकर उन्हें चुन-चुनकर खतरे में नहीं डाल सकते।”

एक अन्य उपयोगकर्ता ने आगे कहा, “इतने अधिक पर्यटक स्थल पर प्रशासन की यह कैसी विफलता है! प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी कोई प्रावधान नहीं है। ये उन कई कारणों में से हैं जिनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों ने हमारे देश का दौरा करना बंद कर दिया है।”

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यह वायरल वीडियो 25 जुलाई 2026 का है, विजय दिवस से पहले जनरल धीरज सेठ शहीदों को श्रद्धांजलि देने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे। इस समय वे अपनी मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए देखे गए। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…