फूड डिलीवरी कंपनी में काम करके पाई-पाई जोड़कर अपने परिवार के लिए टीवी खरीदने वाले डिलीवरी बॉय की स्टोरी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक करने का काम किया है। इस लड़के की मेहनत को लोगों ने सराहा और प्यार दिया। स्विगी डिलीवरी पार्टनर के इस सरप्राइज ने उसके परिवार के चेहरे पर भी खुशी लाने का काम किया।

इंस्टाग्राम पर Raw India नाम के हैंडल से पोस्ट किए गए इस वीडियो में लड़के को परिवार के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में उस लड़के ने अपने इस इमोशनल मूमेंट को शेयर किया। घर में टीवी आने की खुशी परिवार के लोगों के चेहरे पर भी साफ दिख रही है। इस वायरल क्लिप को 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देख लिया है।

परिवार के लोगों की आंखों में दिखे खुशी के आंसू

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का अपने परिवार को टीवी का सरप्राइज देने के बाद उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड करता है। वीडियो में लड़के की मां और दादी खुशी से झूमती हुई दिख रही है और अपने छोटे से घर में सभी को टीवी देखते हुए लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वीडियो में लड़का कह रहा है, “मैं स्विगी मार के, थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके मैं ये (टीवी) लाया हूं।” इसके बाद लड़के ने अपनी दीदी, मां और दादी का रिएक्शन पूछा तब सबकी आंखों में खुशी के आंसू नजर आए।

‘क्या तुमने नाश्ता किया है’, ऑटो में बैठी लड़की को रोता देख ड्राइवर ने हिंदी न जानते हुए भी ऐसे दिया दिलासा; वायरल हुई पोस्ट

यूजर्स के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों के दिल को छू गया। वीडियो को देखने वालों ने उस लड़के के अपने परिवार के प्रति लगन और गहरे प्यार की बहुत तारीफ की है। वीडियो को 10 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है जबकि 100,000 से अधिक यूजर्स इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं। इसके अलावा 4 हजार से अधिक यूजर्स ने वीडियो पर कॉमेंट किया है।

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि यह वाकई प्रेरित करने वाला है। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “अचीवमेंट। बड़ी बात आपकी सोच है। अगर आप सोचते हैं कि आप रोज बिना बाइक के कैसे ट्रैवल करते हैं और आपको कितनी प्रॉब्लम होती हैं, तो आप एक बाइक खरीद लेते हैं। अगर आपको लगता है कि घर आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए काफी नहीं है, तो आप एक नया घर भी खरीद लेते हैं। इसलिए सोचते रहो, अचीव करते रहो।”

किसी तीसरे यूजर ने लिखा है, “कोई हजारों करोड़ कमाए भी खुश नहीं। कोई एक टीवी लेकर भी खुश है। यह सबूत है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती।

यह भी पढ़ें- पापा, नौकरी चली गई… दुखी बेटे ने किया फोन, पिता का दिल छू लेने वाला जवाब हुआ Viral; लोगों ने कहा – ‘किंग मेंटालिटी’

पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…