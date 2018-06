ईद के मौके पर लोगों ने अलग अलग तरीकों से बधाई दी है। पूर्व आप नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने भी लोगों को ईद मुबारक कहा है। योगेन्द्र यादव ने ईद की बधाईयां देने के लिए भागवान कृष्ण की एक पेंटिंग को ट्वीट किया है। इसके लिए उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस ट्वीट में भगवान कृष्ण मुस्लिम सुमदाय के लोगों को ईद का चांद दिखा रहे हैं। योगेन्द्र यादव ने लिखा, “ईद मुबारक, 18वीं शताब्दी की राजस्थान पेंटिंग की एक कलाकृति को फिर से छोटे आकार में प्रस्तुत किया गया है, इसमें भगवान कृष्ण ईद का चांद को देख रहे हैं, इसके बाद वे इसे मुस्लिम मर्द और औरतों के एक समूह को दिखा रहे हैं। आइए इस ईद को हम ठानें कि भारत की जैसी भावना इस तस्वीर में दिखाई गई है वैसी ही भावना हम फिर से बनाएंगे।”

EID MUBARAK

Reproduction of an 18th century Rajasthan miniature depicting Lord Krishna sighting the Eid moon and pointing it out to a group of Muslim men and women. Let’s resolve on this Eid to win back the spirit of Indìa the picture depicts.

(Courtesy: Navina Jafa) pic.twitter.com/lwTraLYfo7 — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) June 15, 2018

योगेन्द्र यादव के इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने तो उन्हें शाबासी दी, तो कुछ लोगों ने उन पर सवाल खड़े किये। एक यूजर ने इस तस्वीर की सत्यता पर सवाल उठाते हुए लिखा, “ये तस्वीर उतनी ही सच्ची है जितना कि उनका कथित ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल।” एक यूजर ने अपनी राय देते हुए ट्विटर पर लिखा, “आप का इतिहास का ज्ञान बहुत कमजोर है, इसलिए केजरीवाल जी ने आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया।” एक यूजर ने लिखा, “ये देखो नया राहुल गांधी, इनको कोई बताओ इस्लाम का जन्म कब हुआ है।”

Haha. This picture is as true as his So called ‘Opinion Poll’ and ‘Exit Poll’ ! — Mohan Dasgupta (@asomnath774) June 16, 2018

Your knowledge about history is very low. That’s why @ArvindKejriwal jii kicked you out from party. — RAKESH KUMAR (@rak_infy) June 15, 2018

ये देखो नया राहुल गांधी इनको कोई बताओ इस्लाम का जन्म कब हुआ — saurav (@ASAURABH) June 16, 2018

George Orwell — ‘Some ideas are so stupid that only intellectuals believe them.’https://t.co/kn7S15lMTw — Pseudo Prophet (@PseudoProphet) June 16, 2018

Sir , senseless portrait.

when Lord Krishna appeared on earth some 5000 years ago,Muslim religion didn’t exist. — Chaitanya Shrivastava (@ChaitanyaShriv3) June 16, 2018

कथा वाचक और महा ज्ञानी श्री योगेन्द्र यादव जी। एक बार @AzmiShabana ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया था। मेरे खयाल से आप दोनों को अपने ज्ञान चक्षु को खोलने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण और हिन्दू धर्म का अस्तित्व सैकड़ों वर्ष पुराना है और उस समय इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था। @vibha_ji — ~ मैं आज़ाद हूँ ~ (@AazadHindustani) June 16, 2018

I dont see any women wearing hizab or burka. Its a picture depicting karva chauth ka chand — MANISHA TRIPATHI (@manishatripathi) June 16, 2018

एक यूजर ने साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का जिक्र करते हुए लिखा, “कुछ विचार इतने बेवकुफाना होते हैं कि उन पर सिर्फ बौद्धिक ही यकीन करते हैं।” एक यूजर ने कहा कि, “ये अर्थहीन तस्वीर है, जब पांच हजार साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था तो इस्लाम धर्म था ही नहीं।” एक यूजर ने लिखा, “ऐसी ही हरकतों के कारण केजरीवाल ने पूरे इज्जत के साथ आपको बाहर निकाला था। अपनी नहीं तो कम से कम बाकी लोगों के आस्था का ख्याल रखें। ईद मुबारक बोलिए, उसमें झूठी पिक्चर डाल के अपना प्रोपोगेंडा काहे घुसेड़ रहे हैं।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App