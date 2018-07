स्वरा भास्कर ने जाकिर नाइक के बहाने संघ पर साधा निशाना, होने लगीं ट्रोल

चर्चित अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने विवादित मुस्लिम धर्मगुरू जाकिर नाईक के बहाने संघ पर निशाना साधा है। इस अभिनेत्री ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि ‘जाकिर नाईक एक घृणित सांप्रदायिक पक्षपाती की तरह बोलते हैं। सभी संघी और सांप्रदायिक मौलानाओं को एक साथ किसी सूनसान जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां वो एक – दूसरे को खत्म कर सकते हो। इसके बाद हम सभी को इनसे छुटकारा मिल जाएगा।’ अपने इस बयान के बाद स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई हैं। स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं।

एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा कि ‘यहां भी संघी…कभी सिर्फ मौलाना या बाबा लिखा नहीं जाता ना. अच्छा होता कि इन सब में अपना भी नाम जोड़ लेती।’ अनुरुद्ध सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘आपको संघ से क्या समस्या है? जाकिर नाईक देश से बाहर है क्योंकि उसने गलत किया तब ही वो देश के सामने नहीं आ सकता. उसकी तुलना संघ से करना दिमाग से परे है।’ पलक गोयल ने लिखा कि ‘ज़ाकिर नायक जैसी ओछी सोच किसी की नहीं हो सकती है !संघ को उसके साथ जोड़ने की जरुरत नहीं है! एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘आप एक सेलिब्रिटी हैं। किसी भी चीज पर अपना फैसला करने से पहले आपको यह परख लेना चाहिए कि सोर्स सही है या गलत। अगली बार से ध्यान रखिए।’

#FakeNews @ReallySwara you as a celebrity should check if the source is correct them pass your judgment.. next time keep that in mind

