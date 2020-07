हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री स्वरा भास्कर की वेब सीरीज ‘रसभरी’ को प्राइम वीडियो के दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है। फिल्मी प्रोजेक्टों का दर्शकों की प्रतिक्रिया के हिसाब से आंकलन करने वाली वेबसाइट आईएमडीबी ने इस सीरीज को हाल ही की सबसे कम रेटिंग दी है। Imdb ने रसभरी को 2.7 रेटिंग दी है। आईएमडीबी की रेटिंग पर कई किताबें लिखने वाले आईएएस अफसर संजय दीक्षित ने स्वरा भास्कर पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया।

संजय दीक्षित ने अपने ट्वीट में लिखा- ये ठीक ही हुआ कि Imdb ने रसभरी को अब तक की सबसे कम रेटिंग दी है। मैं तो हैरान हूं कि इस सीरीज में स्वरा आंटी टीचर बनकर पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बच्चों को पढ़ा रही होंगी। उनकी विशेषता कहीं और है। इसीलिए लोग अकसर मिडिल फिंगर यूज करते हैं।

While it is good that Rashbhari has achieved the lowest rating of a TV web series (2.7/10) in recent times, I wonder what English can @ReallySwara aunty possibly teach as an English teacher in the series. Her proud expertise lies elsewhere.

So the people also used middle finger.

