अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करती नजर आती हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए संघ पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज तक मैं जितनों से मिली हूं उनमें सबसे नीच संघी है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि किसी बड़े फिल्म स्टार का तलाक हो या किसी फिल्म स्टार के बच्चे के जन्म या उसके नाम रखने की बात हो। किसी ऑक्टोजेरियन मानवाधिकार कार्यकर्ता हिरासत में हत्या हो। संघी यह दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं कि उनका दिल कितना खाली है।

उनके इस ट्वीट पर कुछ लोग अपनी सहमति जताते हुए कमेंट कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने उनकी बात का समर्थन करते हुए लिखा कि संघी केवल दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खाली है।@obaidkazi ट्विटर अकाउंट से कमेंट किया गया कि जब मैं संघी शब्द पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में उससे पहले घृणा शब्द आ जाता है। यह उसकी पर्यायवाची है।

@SavaiyaM टि्वटर हैंडल से कमेंट किया गया, ‘अब ये विवाद छोड़ दीजिए। अब तो सबका D N A एक है। अब कश्मीर ,बांग्लादेश या पाकिस्तान सब पुरानी बातें हो गई। अब तो जश्न मनाइये कि सबका D N A एक है। अब तो मुसलमान, दलित, महिला सब आरएसएस प्रमुख बन सकते हैं। एक यूजर ने उनसे असहमति जताते हुए लिखा कि मैम बंगाल के बारे में क्या सोचती है? उनके लिए आपका दिल कितना खाली है? पालघर लिंचिंग और बहुत सारे केस पर आपके क्या विचार हैं।

@RiteshJoshi07 टि्वटर हैंडल से स्वरा भास्कर को फालतू की बातों में ना आने की सलाह देते हुए लिखा गया, ‘कोई चाहे संघी हो या अंधभक्त आपको उससे क्या दिक्कत। कभी अपनी एक ढंग की फिल्म ले आओ तब तो मान भी लें। क्यों फालतू में राजनीति में अपनी टांग अड़ा रही हो दीदी। इंडस्ट्री में कुछ तो काम बचा होगा। एक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि देश में छुपे गद्दारों और अर्बन नक्सलियों को मिटाने के लिए भाजपा का सत्ता में रहना बहुत जरूरी। समझी टुकड़े गैंग।

Sanghis are the most despicable lot of people I’ve ever encountered. Whether it’s a divorce of a star couple, a birth & naming of a star child or a death / custodial murder of an octogenarian human rights activist Sanghi vermin never fail to reveal how empty their hearts are!

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 5, 2021