समलैंगिकता पर डिबेट: ‘बाबा लोग करतूतों की वजह से जेल में’ सुनकर भड़के स्वामी, बीच में छोड़ा शो

टाइम्स नाऊ चैनल पर समलैंगिकता पर बहस के दौरान हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणि और LGBT कार्यकर्ता सिल्वी रोजर के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। मामला इस कदर गरमाया कि स्वामी ने डिबेट से ही किनारा कर लिया। उन्होंने एंकर पर सिल्वी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। एंकर ने कहा कि स्वामी के पास अपनी बात के समर्थन में कोई तर्क नहीं है, इस नाते बहस की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। स्वामी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 की सुप्रीम कोर्ट के स्तर से समीक्षा करने की तैयारी है। इस मुद्दे पर अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ की एंकर स्वाति जोशी डिबेट कर रहीं थीं। जिसमें माहौल अचानक गरमा हो गया और डिबेट से स्वामी चले गए। बहस के दौरान समलैंगिक अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहीं सिल्वी ने डिबेट के दौरान तीखे तर्क रखे। उनका कहना था कि हर किसी को मनपसंद शख्स के साथ रहने-जीने का अधिकार है।

‘What is wrong Swami ji’, asks Sylvie Rodgers, LGBT Activist from Swami Chakrapani, Hindu Mahasabha, in conversation with @swati_joshi14 on #DecriminaliseHomosexuality pic.twitter.com/40LGPVqXHv

