भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और सोशल मीडिया द्वारा ही कई लोगों की मदद करने के चलते काफी लोकप्रिय हैं। अब एक बार फिर सुषमा स्वराज ने सोशल मीडिया पर की गई मदद की गुहार पर सहायता का आश्वासन दिया है। दरअसल पंजाब के एक व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा कि वह किसी कारणवश मलेशिया में फंसा हुआ है और भारत वापस आना चाहता है। ऐसे में उक्त व्यक्ति ने सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगायी। लेकिन इस शख्स ने ट्वीट टूटी-फूटी इंग्लिश में किया, जिसमें कई गलतियां थी। इस पर एक अन्य यूजर ने इस ट्वीट को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा कि भाई हिंदी या पंजाबी में ही लिख देता। बहरहाल पीड़ित व्यक्ति के ट्वीट पर सुषमा स्वराज ने मदद का भरोसा दिया है, लेकिन सुषमा स्वराज ने जो जवाब दिया, वो सबसे खास और अहम है।

दरअसल अपने ट्वीट में सुषमा ने पीड़ित व्यक्ति की टूटी-फूटी इंग्लिश पर उसका मजाक उड़ाने के बजाए उसकी हौंसला अफजाई की और लिखा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। विदेश मंत्री बनने के बाद, मैंने भी इंग्लिश भाषा के सभी उच्चारण और व्याकरण के बारे में सीखा है। सुषमा स्वराज के इस जवाब की सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। वहीं पीड़ित व्यक्ति की इंग्लिश को टोकने वाले व्यक्ति की सोशल मीडिया पर लोग खिंचाई भी कर रहे हैं। हाल ही में इथोपिया में हुए एक विमान हादसे में 4 भारतीयों की मौत पर भी सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जानकारी दी थी और दुख जताया था।

There is no problem. After becoming Foreign Minister, I have learnt to follow English of all accents and grammar. https://t.co/2339A1Fea2

@SushmaSwaraj @BBCNews @BBCBreaking

I from India in Punjab but I’m now in Malaysia here one my friend mental I want send go back to India but immigration say we are cannot help you first here treatment your friend after can I send India your friend can you ask immigration

— Gavy (@Gavy34196087) March 11, 2019