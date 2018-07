तन्वी सेठ उर्फ सादिया अनस पासपोर्ट मामले में ट्रोलर्स के निशाने पर आईं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवेदना जताई है और उनके परिवार के प्रति दुआ भी की है। अरविंद केजरीवाल ने स्वराज कौशल के द्वारा एक ट्रोलर को दिए गए जवाब को रीट्वीट करते हुए लिखा, ”सर, कृपया इन लोगों को न समझाएं, हर कोई जानता है कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है और यह कहां से आ रहा है। यह राजनीति है लेकिन दुखद बात यह है कि राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। आपके परिवार के लिए हमारी शुभकामनाएं।” बता दें कि मुकेश गुप्ता नाम के एक यूजर ने सुषमा स्वराज पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ट्वीट में आपत्तिजनक बातें की थीं। इस यूजर की ट्वीटर आईडी के मुताबिक यह आईआईटी दिल्ली का पढ़ा हुआ है।

यूजर ने ट्वीट में लिखा था, ”आजरात जब वह घर आएं तो आप उन्हें पीट क्यों नहीं देते हैं और उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करने का सबक देते हैं, उन्हें बताएं कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे।” यूजर के ट्वीट को स्वराज कौशल ने पहले बिना कुछ लिखे रीट्वीट किया था और फिर शनिवार (30 जून) को एकबार फिर अपने ही उस रीट्वीट को फिर से रीट्वीट करते हुए ट्रोल किए जाने से मिले दर्द को बयां किया। स्वराज कौशल ने लिखा, ”आपके शब्दों ने हमें असहनीय दर्द दिया है। आपके साथ साझा करता हूं, 1993 में मेरी मां की कैंसर से मौत हो गई थी। सुषमा सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री थीं। वह एक साल अस्पताल में रहीं। उन्होंने मेडीकल अटेंडेंट को रखने से मना कर दिया था और व्यक्तिगत रूप मेरी मरने वाली मां के साथ रहीं।”

एक और ट्वीट में स्वराज कौशल उनकी पत्नी का परिवार के प्रति समर्पण बताते हुए ट्रोलर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से मना किया। अरविंद केजरीवाल ने स्वराज कौशल के इन्हीं भावुक ट्वीट्स को देखते हुए अपनी संवेदना प्रकट की है।

Sir, pl don’t explain to these people. Everyone knows who is controlling them and from where it is coming. Its politics. But sad part is that politics has become sooooo dirty.

Our best wishes to ur family https://t.co/qmOZx587VY

