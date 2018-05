टि्वटर यूजर ने सुषमा स्वराज को कहा ‘हैपी संडे’, मिला ये मजेदार जवाब

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए जानी जातीं हैं।ट्विटर के जरिए कोई अगर विदेश मंत्रालय से जुड़ी समस्याओं का सामने लाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही संबंधित जिम्मेदारों को कार्रवाई के लिए निर्देशित करतीं हैं।इन सब वजहों से ट्विटर पर यूजर्स सुषमा स्वराज से कई बार मुखातिब होते हैं। कई बार सुषमा स्वराज अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से मजेदार जवाब देकर यूजर्स को चौंका देती है।

गीता शर्मा नामक सोशल मीडिया यूजर ने 20 मई को सुबह पांच बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को हैपी संडे कहकर विश किया। इसका मजेदार जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा-मेरे लिए कोई सन्डे नहीं है डियर, यह हैप्पी वर्किंग डे है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पोस्ट पर कमेंट करने लगे. कासिम अंसारी ने कहा-मैम, आपके कार्य के प्रति समर्पण का प्रशंसक हूं,अल्लाह आपको स्वस्थ रखें।

Geeta – There is no Sunday for me dear. It’s a happy working day. https://t.co/3NGU1vPbM4

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 20, 2018