पिछले सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून के बनने के बाद से ही देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। देखते ही देखते प्रोटेस्ट हिंसक हो गया जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया। जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में देश के कई विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर उतर आए। मुंबई में भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईआईटी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तमाम लोगों के साथ ही एक्टर सुशांत सिंह भी पहुंचे। सुशांत सिंह ने इस प्रोटेस्ट में CAA के खिलाफ अपनी राय रखी।

एंटी CAA प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के बाद सुशांत सिंह को टीवी शो सावधान इंडिया की होस्टिंग से हाथ धोना पड़ा है। बता दें कि सुशांत सिंह लाइफ ओके पर प्रसारित होने वाले शो सावधान इंडिया को पिछले कई सालों से होस्ट करते आ रहे हैं।

सुशांत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें सावधान इंडिया के साथ पारी खत्म करनी पड़ रही है। सुशांत सिंह का कहना है कि उन्हें CAA के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है।

And, my stint with Savdhaan India has ended. — सुशांत सिंह sushant singh (@sushant_says) December 16, 2019

सुशांत सिंह को शो से निकाले जाने की खबर सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। ये लोग सुशांत को सांत्वना देते हुए लिख रहे हैं कि इस देश में सच बोलने का यही अंजाम होता है। लोग लिख रहे हैं कि इतिहास गवाह रहेगा जब हर कोई जी हुजूरी में लगा है आपने सच बोलने का साहस दिखाया।

The price you pay for speaking the truth? — Anisha Dutta (@A2D2_) December 16, 2019

History will be witness, In tough time when everyone licking the fascist forces, You stood for the truth without caring the career. https://t.co/Ts2yYKEEaw — किल बिल पांडे (@Kill_BillPandey) December 17, 2019

More power to you. For always speaking out and speaking loud. — Kiran Manral (@KiranManral) December 17, 2019

Its so unfortunate! A price you paid for speaking up ,But Savdhan India is incomplete without you!

Proud of you Sir! — mahua dey (@mahuadey20) December 17, 2019

This is why celebrities are afraid to speak their minds in India.. Thank you Sir for your bravery and taking a stand. — Faraz (@iamAKHTER) December 17, 2019

बता दें कि सुशांत सिंह ‘द लीजेंड ऑफ भगत सिंह’, ‘सत्‍या’, ‘दम’, ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’, ‘हेट स्टोरी 2’ और शहर जैसी फिल्‍मों में नजर आ चुके हैं। सुशांत सिंह को उनकी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।

