सूरत के एक व्यापारी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस में एक लाख रुपये देकर छाए हुए हैं। सेठ जी ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए हैं बल्कि उनके लिए सम्मान में ऐसी बातें कही हैं कि उसे सुनकर कर्मचारी भावुक हो गए और गले से लिपटकर रोने लगे।

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, लोग सेठ जी के नेक दिल की सराहना कर रहे हैं। लोगों ने वीडियो पर कमेंट में कहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में इतना सोचते हैं और करते भी हैं।

दरअसल, सूरत के एक बिजनेसमैन ने अपने 20 कर्मचारियों को दिवाली पर अच्छा बोनस देकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामस्वरूप मुंडे ने 1 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश बोनस के रूप में अपने हर कर्मचारी को बांटा। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ कर्मचारियों का सम्मान किया और कहा कि इनके बिना मेरा सफल होना मुश्किल है, पूरे साल इनकी मेहनत के कारण ही बिजनेस चलता है। ये मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। मैं इन्हें अपना परिवार मानता हूं।

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रामस्वरूप मुंडेवराछा इलाके में कपड़ों का बिज़नेस चलाते हैं, उन्होंने दीवाली से पहले अपने कर्मचारियों को उनके डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ा फेस्टिव बोनस देने का फैसला किया। पारंपरिक लिफाफों में कैश देने के बजाय मुंडे ने इस मौके के लिए सजाए गए चांदी के रंग के पूजा के थालों पर नए नोटों के बंडल सजाए। थालों में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नोट थे ।

‘परिवार के सदस्य की तरह’

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंडे के लिए यह कदम त्योहारों के मौसम में सिर्फ़ पैसे बांटने से कहीं ज़्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक, वह अपने कर्मचारियों को अपने बिज़नेस का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं और उनका मानना ​​है कि उनकी कड़ी मेहनत और वफ़ादारी ने इसके विकास में अहम भूमिका निभाई है। मुंडे ने कहा, ‘‘वे परिवार के सदस्यों की तरह हैं।’’

वीडियो को सोशल मीडिया पर तेज़ी से पहचान मिली और इस पर बहुत सारे रिएक्शन आए। एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा, “बहुत बढ़िया काम, आप बहुत बढ़िया बिज़नेस हैं और आप समझते हैं कि जो भी है, वह आपके एम्प्लॉई की वजह से है।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “दुनिया में सबसे साफ़ दिल वाला इंसान।” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “बहुत बढ़िया काम। लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना।”

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रिपोर्ट में कहा गया है कि बिज़नेसमैन यह देखना चाहते थे कि उसके कर्मचारी बिना किसी खर्च की चिंता किए अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकें। आज तक के मुताबिक, मुंडे का यह फैसला उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आया है। गरीबी में पले-बढ़े होने के कारण, वह परिवारों को होने वाली फाइनेंशियल दिक्कतों और रोज़ाना के खर्चों को मैनेज करने की चुनौतियों को समझते हैं।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

यहां देखें वीडियो-