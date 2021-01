कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। हेमा मालिनी का कहना है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें कानून में समस्या ही नहीं पता है। हेमा मालिनी का कहना है कि धरने पर बैठे किसानों को ये भी नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए और कृषि कानूनों के साथ असली दिक्कत क्या है। इससे ये साफ होता है कि उन्हें किसी ने कहा और वो लोग धरने पर बैठ गए हैं।

हेमा मालिनी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स ने हेमा मालिनी को उनके बयान के लिए ट्रोल किया तो कुछ यूजर्स उनके समर्थन में भी दिखे। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी हेमा मालिनी के बयान पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास ने हेमा मालिनी पर तंज कसते हुए लिखा- उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुज़ारिश तो देखिये।

कुमार विश्वास का यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल होने लगा। इस ट्वीट को लेकर तमाम यूजर्स कुमार विश्वास को ट्रोल करने लगे। लोग लिखने लगे कि आप सिर्फ अपना प्रपोगैंडा फैलाने के लिए इस तरह की वाहियात तुकबंदी कर रहे हैं। लोगों ने लिखा कि अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए कि नए कृषि कानूनों में दिक्कत क्या है।

कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप तो पढ़े लिखे हैं। आप ही आगे आइए और बता दीजिए कि नए कानूनों में समस्या क्या है ताकि मामला हल हो सके। लेकिन आपको तो सिर्फ फालतू की तुकबंदी करनी है। कुछ ने लिखा – क्या आप भी कोई प्रोपगंडा चला रहे हैं? क्या इसीलिए कि वे ‘किसान’ हैं, कुछ भी करने की छूट होगी उन्हें? क्या आपने जानने की कोशिश की कि इन नए कानूनों से नुकसान है या फायदा? यदि सत्य को राजनितिक चश्मे से देखना है, तो जाइए योगेन्द्र यादव से मिलकर खूब खेल खेलिए।

You are educated enough to describe the things why don’t you come forward and tell what are the shortcomings in the farm laws but instead of that you start writing to criticize who so ever comes

