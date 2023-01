सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर क‍िया पोल- 2024 में BJP कितनी सीट जीतेगी? – दो लाख के करीब लोगों ने क‍िया वोट, कई ने उठाए सवाल

पत्रकार सुधीर चौधरी द्वारा किये गए पोल पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं।

पत्रकार ने बीजेपी ने को लेकर सवाल किया (फाइल फोटो – पीटीआई)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram