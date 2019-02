टीवी न्यूज रूम डिबेट का तरीका हाल में कितना बदला है यह तो हर किसी ने देखा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में बदला लेने के लिए काफी उबाल है। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रख्यात पत्रकार अरनब गोस्वामी के टीवी शो पर जहां पूर्व आम आदमी पार्टी नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और सुधींद्र कुलकर्णी डिबेट के दौरान एंटी-नेशनल कहे जाने पर डिबेट छोड़ कर चले गए। इतना ही नहीं आशुतोष और सुधींद्र दोनों ने आरोप लगाया है कि अरनब ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर को भी एंटी- नेशनल कहा है।

Tonight I walked out of @republic TV debate ‘cos #ArnabGoswami insinuated that people like me are anti-nationals.

He insulted patriotic cricket legends like #SachinTendular & #SunilGavaskar.

At a time when India needs to be united, he is practising “tukde tukde” line.#Shame pic.twitter.com/yHvkcDv5Pu

