कॉल्डप्ले पर ट्वीट कर मुश्किल में पड़े सुभाष चंद्रा, ट्विवर पर हुए ट्रॉल

मुंबई में 19 नवंबर को हुए एक कॉन्सर्ट में कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की थी। ए.आर. रहमान के साथ-साथ जय जेड और डिमी लोवाटो जैसी कई अंतरराष्ट्रीय मशहूर हस्तियां भी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी बीच बीजेपी के राज्य सभा सांसद सुभाष चंद्रा को इस कॉन्सर्ट के बारे में कुछ ट्वीट करना महंगा पड़ा है।

ट्वीट करने के बाद उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्रॉल झेलना पड़ा। सुभाष चंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं ये देखकर दुखी हूं कि हमारा युवा कॉल्डप्ले में स्मॉकिंग कर रहा है, शराब पी रहा है और नाच रहा है। मेरा इनसे सवाल है कि क्या ये सब रबिंदर संगीत और बाकी कल्चर के बारे में जानते हैं?

इसके बाद उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि यह सही समय है जब हम अपने युवाओ के बीच किसी कॉल्डप्ले कॉन्सर्ट करने के बजाए अपने कल्चर को लोकप्रिय बनाने का काम करें।

देखें ट्वीट्स

I was saddened to see our youth smoking, drinking wine & dancing in COLDPLAY my question do they also know Rabinder Sangeet & other cultural — Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra) November 20, 2016

Aspects & Indian art forms? It's high time we make our own cultural heritage COOL for our youth which is better than Coldplay — Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra) November 20, 2016

इन 2 ट्वीट्स के बाद लोगों ने उन्हेें ट्रॉल करना शुरु कर दिया। कई लोगों ने सुभाष चंद्र का मोरल पुलिसिंग करने के लिए मजाक उड़ाया और उनकीआलोचना की।

.@subhashchandra sir, youth enjoying Rabindra sangeet promoted by Zee Muisc Company! pic.twitter.com/QvYFoP2jhZ — GauravMishra (@mishrageee) November 20, 2016

@subhashchandra People should Not speak About the Thing That They Don't understand ….Please Sir At least listen to words of ur ""Leader" — Mahip Saluja (@SalujaMahip) November 21, 2016

@subhashchandra it's because of ppl like you that we still are who we are.. backwards!!! #stopthisnonsense — Arora.D (@mallickdeep) November 21, 2016

@subhashchandra Now thats too much, pls don't become part of moral brigade, its a rock concert & they were enjoying. How r u affected? — Ravi Lamba (@RaviLamba1) November 21, 2016

@subhashchandra That's not for you to decide, is it? May be it is for you, but not necessarily for everyone else. Live, and let live. — Arvind (@UberBallack) November 21, 2016

@subhashchandra "Rabinder Sangeet and other cultural"? U mean Rabindra Sangeet and our culture? Do u know what you're talking about? — Seeking (@manishapaula) November 21, 2016

@subhashchandra Just because we drink And smoke, does it make us less "Sanskaari Bharatiya" ? — naveen kumar (@naveen09a1034) November 21, 2016

सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्रॉल होने के बाद सुभाष चंद्रा ने सफाई पेश करते हुए कुछ और ट्वीट्स किए।

देखें ट्वीट्स

My whole point is that we've to evolve/revisit our cultural musical forms so that more & more youth embrace it like they embrace the western — Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra) November 21, 2016

Just because I come from Bhartiya School of thoughts, does it make me less ‘modern’? Remember, western culture does not make one modern — Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra) November 21, 2016

And I’m not playing the victim card, I will keep raising my points and you have every right to like, dislike, hate or contradict it — Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra) November 21, 2016

आज की बाकी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

वीजियो: KRK ने लीक किया अजय देवगन की फिल्म ‘शिवाय’ का पहला सीन; ट्विटर पर बताया- बकवास है फिल्म

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App