मुस्लिम गर्ल्स का हिजाब में डांस: लड़कियों ने आलोचकों को उन्हीं की भाषा में दिया जवाब

कुछ दिनों पहले केरल में हिजाब पहनकर डांस करने के कारण सोशल मीडिया पर तीन मेडिकल छात्राओं को काफी ट्रोल किया गया था। लड़कियों के डांस की आलोचना करने वाले लोगों को अब भारतीय छात्र संघ के सदस्यों ने अपने ही स्टाइल में करारा जवाब दिया है। आलोचकों का विरोध करने के मकसद से केरल में जगह-जगह स्टूडेंट्स द्वारा इस तरह के डांस का आयोजन किया गया। शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सड़कों पर डांस किया। सोशल मीडिया पर इस वक्त स्टूडेंट्स के इस डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि डांस के दौरान पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी चार लड़कियां हिजाब पहने हुई हैं और सड़क पर भीड़ के सामने डांस कर रही हैं। वीडियो में हिजाब पहनी हुई लड़कियां आलोचकों से बिना डरे ‘जिमिक्की कैमल’ में शानदार डांस करते दिख रही हैं।

Flash Mob in front of University College, Trivandrum. Organised by SFI. pic.twitter.com/VTOBE8LVkG — Advaid (@Advaidism) December 8, 2017

Flash Mob at Malappuram today. The exact spot where the Muslim three girls danced on December 1st, which created a huge Furore. pic.twitter.com/tqzvP9ULkX — Advaid (@Advaidism) December 8, 2017

Islamist fanatics losing their cool over three muslim girls dancing in Kerala made headlines a couple of days back. Abuses were hurled at the state and the left government was blamed. Great. This is how we protested. pic.twitter.com/3fGgtahSkO — Sankar Das (@mallucomrade) December 8, 2017

बता दें कि इस मामले में विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब 1 दिसंबर को जिला स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम के तहत एसटीडी के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर डांस किया था। हिजाब पहनी डांस करती हुई लड़कियों का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इसे ‘दुनिया का अंत करारा’ दिया था। मुस्लिम लड़कियों के डांस की आलोचना करने वाले लोगों के विरोध में तिरुवनंतपुरम में तो स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम किया ही, साथ ही साथ मलप्पुरम में भी स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां स्टूडेंट्स ने उसी जगह डांस किया, जहां पहले तीन मुस्लिम लड़कियों ने डांस किया था। वहां लड़कियों के साथ-साथ लड़कों ने भी डांस किया। हालांकि लड़कियों के डांस का जहां विरोध हुआ था तो वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन भी किया। वहीं केरल महिला आयोग ने भी आलचकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए पुलिस से अनुरोध किया है।

Saw the dance of three female hijab and jeans wearing medic students of kerala . Loved their spirit , daring and joie de vivre. One big Shabashi from me — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 5, 2017

What a beautiful way to send a strong message on individual liberty https://t.co/DtT4j6Hj1c — Tony Joseph (@tjoseph0010) December 8, 2017

This is how women should resist fascism and religious fundamentalism. Bravo the muslim girls of SFI Kerala #YesKeralaIsKillingIt https://t.co/tO2IiIv1Wk — Suvarna Haridas (@HaridasSuvarna) December 8, 2017

