गैर मर्द संग पत्नी को देख शख्स ने खोया आपा, आ पहुंची दूसरे की भी वाइफ, जमकर हुआ हंगामा

सलवार पहने पहुंची महिला ने भी उस महिला को पीटना शुरू कर दिया, जिसे पति ने किसी और व्यक्ति के साथ घूमते हुए पकड़ा था।

ग्वालियर में सड़क पर हुआ हाई बोल्टेज ड्रामा (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अजब-गजब खबर सामने आई है। यहां फूलबाग चौराहे पर दो दम्पतियों ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया है। एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ घूम रही अपनी पत्नी को देखा तो पीटाई कर दी। इसके बाद जिसके साथ पत्नी घूम रही थी, उसकी भी पत्नी ने महिला को पीटा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पति ने पत्नी को किसी और के साथ देखा तो… एक महिला, किसी व्यक्ति के साथ पार्क में घूम रही थी। इसी दौरान उसका पति भी वहीं पहुंच गया। पति ने पत्नी को किसी और व्यक्ति के साथ देखा तो आगबबूला हो गया। उसने सड़क पर ही पत्नी की पिटाई कर दी। हंगामा होता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पति-पत्नी के बीच लड़ाई हो ही रही थी कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी घूम रही थी, उसकी भी पत्नी वहां पहुंच गई। इसी बीच हुई दूसरी महिला की एंट्री सलवार पहने पहुंची महिला ने भी उस महिला को पीटना शुरू कर दिया, जिसे पति ने किसी और व्यक्ति के साथ घूमते हुए पकड़ा था। बताया गया कि ये महिला उस शख्स की पत्नी थी, जो पिटने वाली महिला के साथ पार्क में घूम रहा था। इस मारपीट को होता देख वहां लोग इकट्ठे हो गए और इस मारपीट को रोकने का प्रयास किया। Also Read शख्स ने ऑनलाइन बुक किया ऑटो, वेटिंग टाइम देखकर उड़े होश सोशल मीडिया पर इस हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला अफेयर का है। पति को पत्नी के अफेयर की जानकारी लग गई थी। इसके बाद जब वह बाजार जाने की बात कह घर से निकली तो पति भी पीछे पीछे आ गया और उसने जब यह सब देखा तो पत्नी की सरेआम पिटाई कर दी। Also Read नाइजीरियाई महिला ने 100 घंटे तक नॉनस्टॉप बनाया खाना! तोड़ा इस भारतीय महिला का रिकॉर्ड घटना स्थल पर मौजूद तमाम लोगों ने इन्हें समझाया और पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज नहीं करवाई गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

