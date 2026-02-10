Single Father Emotional Story: इंटरनेट पर इनदिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक सिंगल फादर के संघर्ष और संपर्ण को दिखाता है, जिसने यूजर्स को भावुक कर दिया है। पेशे से ऑटो ड्राइवर यह सिंगल पिता अपनी बेटी को साथ रखकर काम पर जाता है। जब वो यात्रियों को उनके गणतव्य तक पहुंचा रहा होता है तब उसकी बच्ची चुपचाप ऑटो में पीछे लेटी रहती है।
कहानी ने यूजर्स को किया भावुक
इंटरनेट पर अब वायरल हो रहा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ऑटो ड्राइवर से चौंकते हुए पूछता है कि पीछे यह किसकी बच्ची लेटी हुई है? इस पर ऑटो ड्राइवर मुस्कुराकर जवाब देता है और कहता है कि वह उसकी बेटी, आयुषी है। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, उसके आने का कारण साफ हो जाता है।
आयुषी की मां गुजर गई हैं और तब से ड्राइवर अकेले ही अपनी बच्ची को पाल रहा है। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होने के कारण, वह उसे अपने रोज के सफर में साथ ले जाता है। राइड के दौरान बच्ची शांत दिखती है और गाड़ी के हिलने-डुलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब उसके पिता गाड़ी चला रहे होते हैं तो वह शांति से सो रही होती है।
यह एक सिंगल पेरेंट की असलियत की झलक दिखाता है जो एक ही समय में काम और देखभाल के बीच बैलेंस बनाता है। यह वीडियो उस संघर्ष को दिखाता जो ना जाने कितने सिंगल पेरेंट रोज करते हैं। बाद में वीडियो में, पैसेंजर ड्राइवर और आयुषी को स्नैक्स के लिए बाहर ले जाता हुआ दिखता है।
यहां देखें वायरल वीडियो –
वीडियो के आखिर में छोटी बच्ची को एक ड्रिंक का मजा लेते हुए और कैमरे पर शर्माते और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, यह खुशी का एक छोटा सा पल था जो ऑनलाइन दर्शकों को बहुत पसंद आया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ड्राइवर के डेडिकेशन की तारीफ की है और सपोर्ट के मैसेज शेयर किए हैं, और वीडियो को काम करने वाले माता-पिता के सामने आने वाली अनदेखी मुश्किलों की याद दिलाने वाला बताया है।
यह वीडियो लोगों के दिल को छू गया है क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे बहुत से लोग पहचानते हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं, एक सिंगल पिता हर दिन अपने बच्चे के साथ आता है। पिछले साल, ऐसे ही एक सिंगल पिता का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह अपने बच्चे को आगे बांधकर ऑटो चला रहा था।
