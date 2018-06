श्रीनगर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ के वाहन से कुचलकर घायल हुए युवक ने शनिवार को दम तोड़ दिया। पहले से ही अस्थिर श्रीनगर में 21 वर्षीय युवक के जनाजे में शामिल सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को हुई घटना में युवक के साथ दो अन्य लोग भी घायल हुए थे। जम्मू एवं कश्मीर में रमजान के दौरान घोषित संघर्षविराम के बीच इस घटना से हिंसा भड़कने की आशंका के चलते प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह घाटी का दौरा करने वाले हैं। वह केंद्र सरकार द्वारा 16 मई को रमजान के दौरान घोषित संघर्षविराम के बाद के हालात की समीक्षा करने वाले हैं।

सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर हिजबुल कमांडर समीर टाइगर की कब्र का अपमान करने और नागरिकों की हत्या करने के विरोध में अलगाववादियों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर विभिन्‍न पत्रकारों व समाजसेवी संगठन सुरक्षा बलों के रवैये पर सवाल उठा रहे थे, जिसका जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने जवाब दिया है। दरअसल, एक स्‍थानीय पत्रकार ने फोटो डालकर कहा था कि ”सुरक्षा बलों की जीप एक प्रदर्शनकारी को रौंद रही है।” इसपर कश्‍मीर पुलिस ने दूसरे एंगल से उसी घटना की तस्‍वीर ट्वीट करते हुए कहा कि ”आपने इन्‍हें ट्वीट करने लायक नहीं समझा। सेलेक्टिव जर्नलिज्‍म।”

युवक की मौत के बाद और हिंसा भड़क उठी है। शनिवार को सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर कब्रिस्तान के पास ईदगाह मैदान की ओर मार्च किया और जनाजे की नमाज अदा की। भारत विरोधी नारे लगा रहे गुस्साए लोगों की भीड़ से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के धड़े अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को जनाजे में शामिल होने से रोकने के लिए अधिकारियों ने उन्हें उनके आवास में नजरबंद कर दिया। जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक को भी श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया।

This you have not found worth a tweet.Selective journalism. pic.twitter.com/cE05jLy5i0

