बांग्लादेश के खिलाफ हार के बाद श्रीलंका टीम के बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने सोशल मीडिया पर फैंस से मांफी मांगी है। कुशल ने ट्वीट कर लिखा, ”आप सभी ने जिस तरह से टीम का सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैच में जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। सॉरी! मेंडिस के इस ट्वीट को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं फैन्स कुशल मेंडिस की इस भावना की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ”आपकी टीम ने अच्छा प्रयास किया, जीत से भले ही टीम महरूम रह गई हो लेकिन खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की”। वहीं एक फैन ने लिखा, ”शानदार मैच के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत कम ही इस तरह के रोमांचक मैच देखने को मिलता है”। कुशल मेंडिस के अलावा टीम के लिए इस मैच में सबसे अधिक मैच बनाने वाले कुशल परेरा ने भी मैच के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखी। परेरा ने कहा कि एक टीम के तौर पर की गई गलतियां श्रीलंका को भारी पड़ीं और इसी कारण वह फाइनल में जाने से महरूम रह गई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुशल के 61 और थिसारा परेरा के 58 रनों की मदद से बांग्लादेश के सामने 160 रनों की चुनौती रखी थी। बांग्लादेश ने इसे एक गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया था।

बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन। (फोटो सोर्स- पीटीआई)

वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंफो ने कुशल के हवाले से लिखा है, “एक टीम के तौर पर हमने अपनी रणनीति के पालन में कुछ गलतियां कीं। इस विकेट पर 160 शानदार स्कोर था। मैच के दौरान हमने जो फैसले लिए वो गलत साबित हुए। मैं मानता हूं कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में हमें सुधार करने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में लगातार आगे सुधार करते हुए ही हम एक टीम के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं।”

कुशल ने थिसारा के साथ छठे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी की और टीम को मुश्किल परिस्थिति में से निकालते हुए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अपनी इस साझेदारी के बारे में कुशल ने कहा, “थिसारा और मैंने कुछ ओवर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी वापसी की। मेरा मानना है कि विकेट घुमाव ले रही थी और थोड़ी धीमी थी। हम जानते थे की हमें कुछ देर रूकना है और छोर बदलने हैं। इसके बाद थिसारा और मैंने बात की और तय किया की हम तेज गेंदबाजों के आने का इंतजार करेंगे तब उन पर आक्रमण करेंगे।”बांग्लादेश रविवार को होने वाले फाइनल में भारत से भिड़ेगा।

Once a Lion always a Lion Putha. Don’t worry it’s not end of the world loosing a match but next time let’s be more gentle and wise. You played well looking forward to seeing you playing lot of great innings. Work hard and let you are Bat speak. Keep up God Bless U Abundantly pic.twitter.com/A7qE1CCqJ6 — Sharone Jaakey (@SharoneJaakey) March 17, 2018

Good fight and character displayed…hard luck btw.

Future will be bright. Really glad how u adjusted ur self for the T20 format..love to see u playing… cheers — Navin de Silva (@NavindeSilva) March 17, 2018

You sir you played well we are not disappointed because you played really very well after giving break.

Thank you sir you are the future. We are proud and lucky to have you in @SrilankanCrick team. — Zaamil ahmed (@zaamil_ahmed) March 17, 2018

It’s not da results which has brought so many fans n supporters to SL Cricket ovr the years,,it’s the brand of attacking Cricket played as Gentlemen wht has made us life long followers of SL Cricket!!Work hard n keep the tradition going!!!Wins will come eventually!!! — Kapila Chandrapala (@kaffarocks) March 17, 2018





