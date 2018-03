श्रीलंका में हिंसा पर रविचंद्रन अश्विन ने किया ट्वीट, लोग अलग बहस में पड़ गए

श्रीलंका इन दिनों हिंसा की चपेट में है और देश में आपातकाल लगा हुआ है। ऐसे हालात में आम लोगों के साथ-साथ क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर आर. अश्विन ने भी ट्वीट कर श्रीलंका में जारी हिंसा पर अपने विचार रखे हैं। अश्विन ने कहा है, “श्रीलंका में जो भी हो रहा है, वह दुखी करने वाला है। इतना सुंदर देश और उसके अच्छे लोग, उन्हें यकीन है कि अलग-अलग मतों के लोगों के बीच जारी यह झगड़ा जल्द खत्म होगा। जियो और जीने दो। ये अहम है कि विरोध को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए। जल्द ही सब सामान्य हो, इसके लिए प्रार्थना।”

हैरानी की बात रही कि अश्विन ने श्रीलंका में जारी ताजा हिंसा पर ट्वीट किया था, लेकिन लोग श्रीलंका में हुए तमिल वॉर में उलझ गए। इस दौरान कुछ लोग तमिलों को समर्थन देते नजर आए, तो वहीं कुछ तमिलों पर आरोप लगाते भी दिखे। कुछ यूजर्स अश्विन के नजरिए से सहमत दिखाई दिए और उन्होंने अश्विन की तारीफ की। बता दें कि श्रीलंका में लिट्टे के नेतृत्व में करीब 25 सालों तक गृहयुद्ध चला है, जो अब लिट्टे के सफाए के बाद खत्म हो गया है। फिलहाल, श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्धों और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच झगड़े हो रहे हैं। झगड़े की शुरुआत कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा एक बौद्ध की हत्या से हुई। इसके बाद देखते ही देखते ये झगड़े पूरे देश में फैल गए। हालात बिगड़ता देख श्रीलंकाई सरकार ने पूरे देश में 10 दिनों का आपातकाल लगा दिया है। 10 दिनों के बाद समीक्षा कर आगे आपातकाल लगाया जाए या फिर हटाया जाए, इस पर सरकार फैसला करेगी।

What’s happening in Sri Lanka is really sad, such a lovely country with such lovely people and surely this stand off between people with different beliefs will end soon. Let’s live and let live, important to accept differences and move on. praying for normalcy soon enough. — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) March 7, 2018

Sir due respect but never have sympathy towards them as what they have done with our Tamil people in past — Nisarg ♠ (@nisargkingp2) March 7, 2018

Bro dont comment on things u have no idea. — asintha hewage (@asintha89) March 7, 2018

What should we know more than this….

We know how cruel srilankans did to tamilans — Logu Easwaramoorthy (@im_logu) March 7, 2018

Your own tamil leader was the cruel person to tamils. Do you know how many Child soldiers were there? You have no idea. — Sana. (@JonasKOLLA) March 7, 2018

अश्विन से पहले श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्द्धने भी हिंसा पर ट्वीट कर चुके हैं। जयवर्द्धने ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का क्यों ना हो। मैं ऐसे समय मे पला-बढ़ा, जब देश सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा था। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही हालात से गुजरे। इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम भी त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका में मौजूद है।

