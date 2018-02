श्रीदेवी की मौत पर पाकिस्तान में भी फैला शोक, मशहूर शख्सियतों ने ‘चांदनी’ को यूं किया याद

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत पर भारत के अलावा पाकिस्तान में भी शोक की लहर देखने को मिली। पड़ोसी मुल्क की मशहूर शख्सियतों ने चांदनी और मिस हवा-हवाई नाम से चर्चित अभिनेत्री के आकस्मिक निधन पर अचंभा जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महिरा खान और सबा कमर सरीखी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने उनके निधन पर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि श्रीदेवी को शनिवार रात (24 फरवरी) को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में कार्डियक अरेस्ट पड़ा था। अभिनेत्री वहां अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में हिस्सा लेने पहुंची थीं। टि्वटर पर माहिरा ने लिखा, “मैं बड़ी किस्मत वाली हूं, जो श्रीदेवी के दौर में पली-बढ़ी। ढेर सारी फिल्मों और उनके जादू के लिए आपको शुक्रिया। आप हमेशा अमर रहेंगीं।”

So grateful to have grown up and lived in the times of #sridevi . Thank you for the movies, thank you for the magic. You shall live on forever.. pic.twitter.com/jS2YJU1zoq

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) February 25, 2018