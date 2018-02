श्रीदेवी का निधन: शोक में डूबा बॉलीवुड, प्रियंका चोपड़ा ने बताया काला दिन तो अक्षय कुमार बोले- शब्द नहीं हैं

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। हर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख जाहिर कर रहा है। श्रीदेवी के निधन से बॉलीवुड के सितारों समेत दिग्गज नेताओं को भी काफी हैरानी और दुख हो रहा है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर बॉलीवुड की हवा हवाई को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ‘श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। उनके साथ काम करना लोगों का सपना था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कई सालों पहले उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने उनके सफर को देखा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।’ रवीना टंडन ने ट्वीट किया, ‘मैं जब सुबह उठी तो यह खबर सुनकर काफी हैरान रह गई। बहुत ही दुखद खबर है यह। मेरे पास शब्दों की कमी है, मैं अपना दुख शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। श्रीदेवी बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चली गईं। मेरी संवेदनाएं जाह्नवी, खुशी और बोनी जी के साथ हैं।’

Shocked beyond words to hear about the sad and untimely demise of #Sridevi. A dream for many, had the good fortune of sharing screen space with her long ago and witnessed her continued grace over the years. Thoughts and prayers with the family. RIP — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 25, 2018

Woken up to Absolute Shock and Disbelief ! Tragic news ! Im at a loss of words,can’t comprehend this at all! Why? Gone Too soon ,Sri , my heart goes out to Boneyji,jahnvi and Khushi at this moment. Condolences and Prayers . #sridevi — Raveena Tandon (@TandonRaveena) February 25, 2018

काजोल ने कहा, ‘मैं बहुत हैरान हूं। उनका हंसता हुआ और बोलता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस थीं। वह खुद में एक स्कूल थीं… उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान है।’ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘मेरे पास कोई शब्द नहीं है। श्रीदेवी को प्यार करनेवाले हर व्यक्ति के प्रति संवेदना। एक काला दिन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।’

Shocked stunned. Still see her laughing talking. Unbelievable. Actor par excellence. A school in herself.. learnt so much from her. Still can’t believe it . A huge loss. #Sridevi — Kajol (@KajolAtUN) February 25, 2018

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

Ye Lamhe , ye pal hum har pal yaad karenge.. ye mausam chale gaye toh hum fariyad karenge.. #RIPSridevi — PRIYANKA (@priyankachopra) February 24, 2018

This is too sudden & unexpected. #Sridevi no more, just sounds wrong. So young and so much more talent yet to be explored… RIP Sridevi… — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) February 25, 2018

I’m in a state of shock, can’t get over this heartbreaking news.Such a beautiful soul, may you rest in peace Sri ji . Will miss u terribly #Sridevi pic.twitter.com/v6cL9rWkC5 — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) February 25, 2018

So grateful to have grown up and lived in the times of #sridevi . Thank you for the movies, thank you for the magic. You shall live on forever.. pic.twitter.com/jS2YJU1zoq — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) February 25, 2018

Can’t believe it, my most fav actress #Sridevi ji is no more. It’s a huge loss. Met her so many times in last couple of months and she was always so kind and gracious. You’ll be missed ma’am. We all love you and very proud of you and your achievements. — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) February 25, 2018

Shaken and shocked beyond words… RIP #Sridevi ji… she will truly shine forever… prayers and condolences to her family and fans… — Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) February 25, 2018

Just can’t believe somebody so powerful and pure to have passed. Rest in peace #Sridevi ji so saddened to hear this, condolences to the family — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) February 25, 2018

SriDevi .. gone. It's like an era is over. Like life turning a new chapter. A beautiful story just ended. An amazing spirit just vanished leaving us with amazing love and incredible grief. #Sridevi — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 25, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, ‘एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। वह फिल्म जगत की बहुत ही वरिष्ठ कलाकार थीं। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे-अच्छे रोल किए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।’ बता दें कि शनिवार (24 फरवरी) की रात हृदय-गति रुक जाने (कार्डियक अरेस्ट) के कारण श्रीदेवी का निधन हो गया। अपने आखिरी पलों में वह दुबई में थीं। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक श्रीदेवी दुबई में एक शादी अटेंड करने गई थीं।

Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) February 25, 2018

