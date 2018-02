सर्जरी को श्रीदेवी की मौत का कारण बताने वालों पर भड़कीं एकता कपूर, ऐसे दिया जवाब

टीवी धारावाहिकों की जानी-मानी निर्माता एकता कपूर ने श्रीदेवी की मौत पर अटकलें लगाने वालों को निशाने पर लिया है। एकता कपूर ने उन लोगों को ट्वीट कर जवाब दिया है जो सर्जरी को श्रीदेवी की मौत का कारण मान रहे हैं। एकता कपूर ने ट्वीट में लिखा- ”बुरा सोचने वालों कृपया (जैसा कि मेरे डॉक्टर ने बताया) एक बार मान लो कि आबादी के एक प्रतिशत लोगों को बिना किसी दिल की खराबी या किसी प्रकार की सर्जरी के कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकना) आ सकता है। यह किस्मत है न कि वैसा जैसे कि बुरी अफवाहों के व्यापारी पेश करते हैं।” बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार (24 फरवरी) की रात दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत दुबई में हृदय गति के रुकने से हुई।

लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग श्रीदेवी की मौत कारण उनकी सर्जरी को बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी दुबई के अमीरात टॉवर होटल के अपने कमरे के बाथरूम में शनिवार को स्थानीय समयानुसार रात के 11.30 बजे मूर्छित हो गई थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

Evil ones pls realise one percent ( as fwded as my doc told me) of the population can have an cardiac arrest without any heart condition or any kind of surgery ! It’s destiny not how evil rumour mongers portray!!!

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) February 25, 2018