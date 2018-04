श्रीलंकाई शख्स ने शोएब मलिक की उम्र पर किया कमेंट, पत्नी सानिया मिर्जा ने दिया ये जवाब

3 अप्रैल को कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हुए मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक और शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति हैं। इस मैच से जुड़े एक मजेदार पहलू पर श्रीलंका की एक क्रिकेट वेबसाइट से जुड़े एक शख्स ने ध्यान आकर्षित कराया है। इस शख्स ने कहा है कि जब शोएब मलिक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था उसके लगभग 6 महीने बाद ही शाहीन शाह अफरीदी पैदा हुए थे, लेकिन आज दोनों एक साथ पाकिस्तान की ओर से खेल रहे हैं। डेनियल एलेक्जेंडर नाम के इस शख्स ने ट्वीट किया, “शोएब मलिक और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम में एक साथ खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदा 6 अप्रैल 2000 को पैदा हुए थे, और शोएब मलिक ने 14 अक्टूबर 1999 को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।”

डेनियल एलेक्जेंडर ने इस ट्वीट को पाकिस्तान वेस्टइंडीज के नाम से टैग भी किया। शोएब मलिक की उम्र पर श्रीलंकाई शख्स द्वारा की टिप्पणी पत्नी सानिया मिर्जा को चुभ गई। सानिया ने ट्वीट पर ही इस शख्स को जवाब दिया। सानिया ने कहा कि उनके हसबैंड अभी भी स्प्रिंग चिकेन हैं। सानिया ने ट्वीट किया, “कमऑन माई हसबैंड इज स्टिल ए स्प्रिंग चिकेन” इसका मतलब इस प्रकार है, “कम ऑन मेरे पति अभी भी जवान हैं।”

Shoaib Malik and Shaheen Shah Afridi playing in the same Pakistan XI, Shaheen was born on 6th April 2000 and Shoaib Malik made his International cricket debut on 14th October 1999. #Cricket #PAKvWI — Daniel Alexander (@daniel86cricket) April 3, 2018

सानिया मिर्जा के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी है। एक यूजर ने लिखा है कि शोएब मलिक अभी भी अपनी उम्र से काफी कम दिखते हैं। एक यूजर ने लिखा, “शोएब मलिक अफरीदी को कह सकते हैं जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है।” एक यूजर ने कहा स्प्रिंग चिकेन अपने पति से पूछिए उनकी उम्र कितनी है, जरा उनका स्कूल रिकॉर्ड चेक करिए।” एक यूजर ने राय दी, “हां भाभी आप सही कह रही हैं, उनके फिटनेस का जवाब नहीं है।” वहीं सानिया मिर्जा ने कॉमनवेल्थ गेम में खेलने गये भारतीय एथलीट और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी है।

Shoaib Malik still looks a lot younger than his actual age. — Puneet Kumar (@puneetkc_47) April 3, 2018

@realshoaibmalik can say to @iShaheenAfridi jitni tumhari umar he utna mera tajarba (experience) hey…. — Rezi Malik (@lovebird1323) April 3, 2018

Age is only number … check Bhai fitness … he is still smart & powerful player of the team … #StayBlessed together — Kashif Baig (@kashif_baig) April 3, 2018

Spring chicken ask your husband MOON what year he started school in Sialkot by the way his school name was Rosemary public school Sialkot cantt — Hussain (@Tahirahmad88) April 4, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App