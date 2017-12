इस श्रीलंकाई क्रिकेटर ने टि्वटर पर विराट कोहली को कहा शुक्रिया, जानें क्या है वजह

भारत और श्रीलंका के बीच जारी क्रिकेट मैचों की सीरीज के बीच एक युवा श्रीलंकाई क्रिकेटर ने कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है और उन्हें धन्यवाद कहा है। श्रीलंका के युवा क्रिकेटर कुशल मेंडिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से कोहली को धन्यवाद कहा है। मेंडिस फिटनेस कारणों को लेकर पिछले कुछ दिनों से टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें एक मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अभी रिकवर होने में कुछ समय बाकी है। भले ही मेंडिस इस वक्त टीम से बाहर चल रहे हैं और उन्हें अपनी फिटनेस को लेकर चिंता सता रही हो, लेकिन वह इस वक्त काफी खुश भी हैं और उनकी खुशी की वजह विराट कोहली हैं। हाल ही में मेंडिस ने ट्विटर के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है और विराट कोहली को किसी विशेष बात के लिए शुक्रिया भी कहा है।

हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे समझना उतना आसान नहीं है और बहुत से लोग उनके इस ट्वीट का मतलब निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेंडिस ने ट्वीट कर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को ‘अमेजिंग विलो’ के लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने लिखा, ‘अमेजिंग विलो के लिए धन्यवाद विराट कोहली। मैं सही में इसकी प्रशंसा करता हूं।’ उनके इस ट्वीट को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहली ने कुछ बल्ले श्रीलंका के क्रिकेटर्स को गिफ्ट किए होंगे।

अगर ऐसा है तो फिर यह पहली बार नहीं है कि कोहली ने अपना बल्ला किसी क्रिकेटर को गिफ्ट किया है। इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को पिछले साल बैट गिफ्ट किया था। कुशल मेंडिस ने जो ट्वीट किया है उसे देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वह काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उनके ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हो सकता है कोहली ने अपना बल्ला मेंडिस को गिफ्ट किया है। बता दें कि इस वक्त श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज हो चुकी है, जिस पर भारत ने 1-0 से कब्जा कर लिया है। वहीं वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज होना अभी बाकी है।

@daniel86cricket Kohli supporting this kid more than some of our selectors have.

Superb gesture by Kohli and it seems he sent some willows/bats to Kusal Mendis.We can say many things about him but cannot deny the fact that he a great human being.

— Frankanderic (@frankanderic) December 6, 2017