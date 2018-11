फिक्सिंग के आरोप में बीसीसीआई द्वारा बैन किए गए क्रिकेटर एस.श्रीसंत इन दिनों रिएल्टी शो बिग बॉस के सीजन-12 में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान श्रीसंत फिक्सिंग से जुड़े मुद्दे पर खूब खुलासे कर रहे हैं। अब बिग बॉस के एक हालिया एपीसोड में भी एस.श्रीसंत ने एक और खुलासा किया है। श्रीसंत ने शो के दौरान दावा किया कि फिक्सिंग के आरोपों में फंसने के बाद वह इस कदर परेशान हो गए थे कि अपना करियर खत्म होते देख उन्हें आत्हत्या करने के विचार आने लगे थे। शो के दौरान श्रीसंत को परेशान देख अब उनकी पत्नी भुवनेश्वरी भी उनके बचाव में आ गई हैं। बता दें कि भुवनेश्वरी ने बीसीसीआई को एक ओपन लेटर लिखा है और श्रीसंत मामले में न्याय की गुहार लगायी है।

अपनी इस चिट्ठी में भुवनेश्वरी ने लिखा है कि “श्रीसंत को फिक्सिंग के बारे में बात करते देख वह काफी दुखी महसूस कर रही हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि जिस दौर से श्रीसंत गुजरे हैं, उससे कोई और ना गुजरे। भुवनेश्वरी ने लिखा कि श्रीसंत को 2013 की आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बेगुनाह बताया। अपने इस लेटर में भुवनेश्वरी ने श्रीसंत की बेगुनाही के संबंध में कई तर्क भी दिए। श्रीसंत की पत्नी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि उस वक्त निर्भया रेप केस के चलते दबाव में आए अधिकारियों ने लोगों का ध्यान बांटने के लिए श्रीसंत को बलि का बकरा बनाया। श्रीसंत को जुलाई 2015 में सभी आरोपों से बरी भी कर दिया गया था। भुवनेश्वरी ने कहा कि न्याय देर से मिलना, न्याय ना मिलने के बराबर होता है। बीसीसीआई मामले को रोके हुए है और क्रिकेट एक ऐसा खेल होता है, जिसमें खेलने के लिए खिलाड़ी की एक उम्र सीमा होती है। अपने लेटर के अंत में भुवनेश्वरी ने बीसीसीआई से अपील की कि श्रीसंत को क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाए।”

Heart to Heart message for #SreeFam

A False accusation can ruin person’s life. @sreesanth36 #sreesanth #bb12 #BigBoss12 pic.twitter.com/j95JtvxtlT

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) November 27, 2018