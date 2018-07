क्रिकेटर एस.श्रीसंत पिछले 5 सालों से क्रिकेट से दूर हैं। यही वजह है कि 35 वर्षीय एस. श्रीसंत ने अब अपने करियर की दूसरी पारी शुरु करने का फैसला किया है और अब श्रीसंत कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि श्रीसंत जल्द ही केम्पागोड़ा-2 फिल्म में दिखाई देने वाले हैं और फिलहाल वह फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। यही वजह है कि इन दिनों अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं। हाल ही में श्रीसंत की एक तस्वीर सामने आयी है, जिसमें उनकी जबरदस्त बॉडी के कारण यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

श्रीसंत की बॉडी देखकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा साल 2008 में हुए स्लैपगेट कांड छाया हुआ है। बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हरभजन सिंह ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी एस.श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि बाद में दोनों ने इस मसले को आपस में बातचीत से सुलझा लिया था। लेकिन अभी तक यह मसला आईपीएल के सबसे विवादित मामलों में से एक है।

