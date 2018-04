गौतम गंभीर को आतंकवादी कह बुरी तरह ट्रोल हुए नामी पत्रकार, लोग लगा रहे क्लास

ऑस्ट्रेलिया के एक खेल पत्रकार ने इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर को आतंकी कहा है। पत्रकार की इस प्रतिक्रिया पर उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई। गंभीर के फैन्स ने इस पत्रकार को जी भरकर लताड़ा। ऑस्ट्रेलिया के इस पत्रकार का नाम है डेनिस फ्रीडमैन। इस पत्रकार के ट्विटर अकाउंट को देखने भर से ही लगता है कि उन्हें भारत में क्रिकेट का फलना-फूलना पसंद नहीं है। डेनिस फ्रीडमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में लिखा है Dennis Doesn’t IPL। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पत्रकार ने गौतम गंभीर पर ऐसी गंभीर टिप्पणी की किस संदर्भ में की है। दरअसल गौतम गंभीर से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेलने पर सवाल पूछा गया था। इस पर गंभीर ने कहा कि भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल का विरोध करना चाहिए बल्कि भारत को पाकिस्तान पर और भी कई प्रतिबंध लगाने चाहिए। गौतम गंभीर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनिस फ्रीडमैन ने लिखा, “गौतम गंभीर एक मौखिक आतंकी है, आज उन्होंने फिर से बयान दिया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों की फिर से स्थापना खतरनाक हो सकती है।”

Gautam Gambhir is a verbal terrorist. The crap he said again today re relationship between India / Pakistan is dangerous. — Dennis Doesn’t IPL (@DennisCricket_) April 27, 2018

बता दें कि मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध खत्म कर रखे हैं। जबकि आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत पर लगातार क्रिकेट संबंध शुरू करने का दबाव डालता रहता है। डेनिस फ्रीडमैन की इस टिप्पणी के बाद ट्विटर पर उनपर हमलों की बाढ़ आ गई। हालांकि पाकिस्तानी यूजर्स ने फ्रीडमैन का समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा, “ट्विटर पर आप जो कर रहे हैं वो भी काफी समान रूप से खतरनाक है।” एक यूजर ने लिखा एक ऑस्ट्रेलियन के ट्विट पर इंडियन-पाकिस्तानी क्यों लड़ रहे हैं। शांतनू मित्रा ने लिखा डेनिस तुम झगड़ा करवा रहे हो, इंडिया-पाकिस्तान तुम्हारे बस की चीज नहीं है। एक यूजर ने लिखा क्या ऐसा लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है।

Everbody knows who the terroristan is?

Why r u behaving as such? — Manas sasan (@manassasan) April 27, 2018

No criket only war is solution to finish jihadi problem — Suhash Dhaka (@SuhashDhaka) April 27, 2018

What you do on twitter is equally dangerous. — VJA (@vineethJA) April 27, 2018

Sub pagal ho.

Yeh Australian 1 tweet kar dta hai or comments ma Pak/ind larty rehty ha..

Yeh Dennis se pocho apko kya msla hai pak/ind se — M.Faizan (@iamFaizan_17) April 28, 2018

Dennis You are an attention seeking troublemaker . Perhaps it’s best for you to ask your govt to give right to aboriginals who are being neglected and abused. India Pakistan is not your thing . #TerroristanSupporter — Shantanu Maitra (@maitra_shantanu) April 27, 2018

Terrorist word from jihadi Dennis surely related to pieceful religion is more sarcastic — Abhi (@Abhi_Bahugunaa) April 27, 2018

Haha yes he is more dangerous than Paki terrorists. — mohan (@mohan_indi) April 27, 2018

गौतम गंभीर इस वक्त आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी से से इस्तीफा दे चुके हैं। गंभीर सेना और शहीदों के कल्याण में सक्रिय रहते हैं। हाल ही में गौतम गंभीर ने सुकमा हमले में मारे गये जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की थी।

