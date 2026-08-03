स्पाइडर-मैन की हर चर्चा जोरों पर है, इसी बीच इससे जुड़ी एक खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। असल में चार दोस्त इस फिल्म देखने के लिए हॉल में गए थे। उनकी बगल वाली सीट पर एक लड़का और उसकी दोस्त बैठे हुए थे। अब इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म देखने गए थे मजे के लिए, लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई। ये घटना टॉम हॉलैंड की नई फिल्म Spider-Man: Brand New Day की स्क्रीनिंग के दौरान हुई।

क्या हुआ था जानिए पूरा मामला?

हमारे सहयोगी इंडियान एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार दोस्त साथ में फिल्म देखने गए थे और उनकी बगल में एक कपल बैठा था। आरोप है कि लड़का ये फिल्म पहले भी देख चुका था और दोबारा अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ आया था। फिल्म चल रही थी तभ भी वो लड़का अपनी दोस्त को आगे की कहानी बताने लगा। “अब ये होगा… अब वो आएगा”, वह ऐसे स्पॉयलर देता रहा।

इससे बगल में बैठे चारों दोस्त परेशान हो गए क्योंकि उन्हें यह नहीं जानना था कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है औऱ बगल में बैठा लड़का पहले ही सारा सस्पेंस खोल रहा है। सबसे पहले बहस हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, इसके बाद हॉल के अंदर अफरा-तफरी मच गई।

कुछ लोग बीच-बचाव करने आए तो कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। वीडियो वायरलइस पूरे झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरे हुए थिएटर में लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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लोगों ने क्या दिए रिएक्शन?

वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा: “आजकल भारत में हर चीज झगड़े पर खत्म होती है। “दूसरे ने मजाक में कहा: “ये वाला लाइव-एक्शन मल्टीवर्स क्रॉसओवर मैंने टिकट लेकर नहीं देखा था।” तीसरे ने लिखा: “स्पाइडरमैन भी इनसे परेशान हो गया होगा।” नोटफिल्म Spider-Man: Brand New Day में टॉम हॉलैंड के साथ ज़ेंडाया, सैडी सिंक और जैकब बटालोन भी अहम रोल में हैं। लोगों का कहना है कि इससे सीख लेनी चाहिए कि फिल्म का मजा लेना है तो स्पॉयलर देना बंद कीजिए वरना मजा किरकिरा हो सकता है।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…