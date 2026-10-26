स्पाइसजेट के क्रू मेंबर्स और यात्रियों के बीच बहस का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट देरी से चलने पर जब परेशान यात्रियों ने स्टाफ से सवाल किया, तो स्पाइसजेट स्टाफ की ओर से तंज कसा गया “सस्ता है इसलिए आए हो…”। क्रू मेंबर की इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। भड़के यात्रियों ने रनवे और गेट के पास ही एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

हवाई अड्डे पर ‘शेम ऑन स्पाइसजेट’ के नारे गूंजने लगे। घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद एयरलाइन की सर्विस और पैसेंजर हैंडलिंग पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर सस्ता टिकट खरीदने पर क्या यात्रियों के साथ असभ्य व्यवहार किया जाएगा? आइए जानते हैं आखिर क्या है इस पूरे विवाद की वजह और एयरलाइन का इस पर क्या रुख है…

दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिर क्या हुआ?

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट एयरलाइन के कर्मचारियों और यात्रियों के बीच तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उड़ान में देरी के कारण यात्री नाराज थे। एक कर्मचारी ने कहा कि आप स्पाइसजेट इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह सस्ता है। इस पर एक महिला यात्री ने जवाब दिया कि आपकी सैलरी 20-25 हजार है, फिर आप हमें सस्ता शब्द कैसे बोल रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 25 अक्टूबर 2026 को सामने आया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के काउंटर के पास कुछ यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो रही थी। माहौल उस समय और गरमा गया, जब एयरलाइन के एक कर्मचारी ने सस्ता टिकट होने की बात कही। वायरल वीडियो में कई यात्री कर्मचारियों से नाराजगी जाहिर करते और उनकी ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं।

यात्रियों का फूटा गुस्सा, CISF के जवान भी आए नजर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरलाइन काउंटर के आसपास यात्रियों की भीड़ जमा है। कुछ लोग कर्मचारियों से सवाल-जवाब कर रहे हैं, तो कुछ ऊंची आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी दौरान वहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान भी मौजूद दिखाई देते हैं, जो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

महिला यात्री ने क्रू मेंबर की टिप्पणी पर की बहस

फ्लाइट में देरी होने पर परेशान यात्रियों को सही रीजन बताने के बजाए क्रू मेंबर का ये जवाब कि सस्ता है इसीलिए आए हैं, यात्रियों को भड़का दिया। बहस के बीच एक महिला यात्री ने क्रू मेंबर की सैलरी को लेकर जवाब दिया कि इन लोगों की सैलरी 20-25 हजार होगी और ये सस्ती टिकट की बात करते हैं। इस तरह दोनों तरफ से की गई जवाबी कार्यवाही ने विवाद को बढ़ा दिया।

आखिर किस बात पर शुरू हुआ विवाद?

यात्री और क्रू मेंबर के बीच बहस का ये दौर उस समय हुआ जब फ्लाइट में देरी, उड़ान रद्द होने, बोर्डिंग, सामान, टिकट रिफंड जैसी जानकारी की कोई पुष्टि नहीं की गई। यात्री देर तक इंतजार करते करते थक गए और उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दी गई तो उनका गुस्सा आग की तरह भड़क गया।

‘सस्ती टिकट’ की टिप्पणी रही मुख्य मुद्दा

एयरलाइन कर्मचारी की कथित ‘सस्ती टिकट’ वाली टिप्पणी इस पूरे विवाद का मुख्य मुद्दा बन गई। इस बयान से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ‘शेम ऑन स्पाइसजेट’ के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया।

सोशल मीडिया पर भी गरमाया मुद्दा

स्पाइसजेट से जुड़े विवाद का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी गरमा गया है। यात्रियों ने पोस्ट के जरिए उड़ान से जुड़ी परेशानियों का जिक्र करते हुए एयरलाइन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की।

क्या स्पाइसजेट ने मामले पर कोई सफाई दी?

उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए इस विवाद को लेकर स्पाइसजेट या एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि एयरलाइन ने इस घटना की जांच शुरू की है या नहीं। आधिकारिक वेबसाइट भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। पूरे मामले की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही चल सकेगा।

सस्ता टिकट खरीदने वालों के साथ अलग व्यवहार क्यों?

यह घटना एक अहम सवाल भी उठाती है कि क्या सस्ता टिकट खरीदने वाले यात्रियों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए? टिकट की कीमत चाहे कम हो या ज्यादा, यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना एयरलाइन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। वहीं, यात्रियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायत सभ्य तरीके से दर्ज कराएं।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वीडियो में किए गए दावों और विवाद की वास्तविक वजह की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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