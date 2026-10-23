स्पेनिश रिपोर्टर समुद्र के उग्र होने की लाइव रिपोर्टिंग कर रही था तभी वह अचानक एक विशाल लहर की चेपट में आ गया, यह देखकर स्टू़डियों में एंकर दंग रह गया। चलिए बताते हैं कि पूरा माला क्या है। दरअसल, ओन्डारोआ में एक लाइव प्रसारण के दौरान एक स्पेनिश रिपोर्टर और कैमरावूमन से एक जोरदार लहर की चपेट में आ गए हालांकि वे दोनों बच गए। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है, इस नाटकीय फुटेज को देखकर कई लोगों ने चिंता जताई को कुछ ने राहत महसूस की, कई ने इस पर मज़ाक भी किया।

हुआ यूं कि स्पेन के एक टेलीविजन रिपोर्टर को समुद्र की उथल-पुथल भरी स्थिति की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक विशाल लहर ने गिरा दिया। समुद्र की दीवार के ऊपर से पानी का एक तेज बहाव आया और उसने रिपोर्टर और उनके साथ मौजूद कैमरावूमन को अपनी चपेट में ले लिया।

यह घटना स्पेन के बास्क कंट्री के ओन्डारोआ में हुई, जहां पत्रकार सर्जियो ओवेजेरो ETB2 के कार्यक्रम ‘युस्कादी कुदाते’ (Euskadi Qudate) के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। ‘द संडे गार्डियन’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रू समुद्र तट के किनारे शूटिंग कर रहा था तभी अचानक एक लहर तट के रास्ते पर आ गई, जिससे लाइव रिपोर्टिंग में बाधा पड़ी।

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ओवेजेरो दर्शकों को समुद्र की खतरनाक स्थितियों के बारे में चेतावनी दे रहे थे, तभी एक लहर आ टकराई। इस अचानक आए झटके से रिपोर्टर और कैमरावूमन राकेल संभल नहीं पाए जिससे प्रसारण पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। स्टूडियो में मौजूद प्रेजेंटर ओदेई एस्नाओला काफी चिंतित दिखे, क्योंकि लाइव फीड कट गई थी जिससे दर्शकों के मन में क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई।

वीडियो यहां देखें-

बाद में यह फुटेज सोशल मीडिया पर काफी फैल गया, इसमें वह पल कैद था जब समुद्र की दीवार के पास खड़े क्रू के सदस्यों के ऊपर एक लहर आ गिरी। थोड़ी देर बाद टेलीविजन टीम ने पुष्टि की कि ओवेजेरो और राकेल सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ‘द संडे गार्डियन’ की रिपोर्ट के अनुसार, ओवेजेरो ने सोशल मीडिया पर संदेशों का जवाब देकर उन दर्शकों को आश्वस्त किया, जो फुटेज देखकर चिंतित हो गए थे।

इस क्लिप को लेकर ऑनलाइन लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, कुछ ने चिंता जताई तो कुछ ने राहत महसूस की वहीं कुछ ने इसे मजाक के तौर पर भी लिया। कुछ दर्शकों ने बताया कि तटीय इलाकों में तेज लहरें आना आम बात है और पानी के इतने करीब रहकर रिपोर्टिंग करने में साफ तौर पर खतरा होता है। वहीं कुछ लोगों ने इस बात पर राहत जताई कि पूरी टीम सुरक्षित बच गई, जबकि कुछ लोगों का ध्यान स्टूडियो प्रेजेंटर के उस रिएक्शन पर गया, जो लाइव फीड बंद हो जाने के बाद देखने को मिला था।

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