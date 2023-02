SP MLA Rakesh Pratap Singh got angry on the statement of Swami Prasad Maurya: रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पार्टी के ही नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। कुछ नेता तो तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करने लगे तो कुछ अब बोलना शुरू कर किये हैं। ऐसे ही अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि टिकट मिले या ना मिले लेकिन धर्म बचाने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या बोले सपा नेता?

स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा नेता दो भागों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एक धार्मिक आयोजन में कहा है कि जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा होने लगी तो मैंने यह कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे न रहे, विधायक रहूं या ना रहूं, आगे टिकट मिले या न मिले। लेकिन जब धर्म बचाने के लिए आपका भाई खड़ा रहेगा। जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो वह सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है, हो सकता है तो केवल एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है।

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लोग राकेश प्रताप सिंह के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुरू से विरोध कर रही रोली तिवारी ने लिखा कि शुक्र है इनका ईमान जागा, पिछले 15 दिन से मैं अकेली ये लड़ाई लड़ रही हूं। @VinayGa97229542 यूजर ने लिखा कि सपा से सभी पंडित और ठाकुर अपने आप निकलकर अपनी पार्टी भाजपा में जायेंगे।

@ShuklaRajINC यूजर ने लिखा कि वैसे देखा जाए तो राकेश प्रताप सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा है, सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। @ManishPandeyLKW यूजर ने लिखा कि सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । पार्टी के नेता आपस मे ही लड़ रहें है दूसरे से भला कैसे लड़ेंगे? एक यूजर ने लिखा कि रोली तिवारी के बाद समाजवादी पार्टी में लोगों का जमीर जगना शुरू हो गया, सच ही कहा कि पार्टी आए या जाए, विधायक का टिकट मिले या न मिले लेकिन प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस का अपमान नहीं सहन कर सकता।

बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाये थे, जिसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव की इस पर चुप्पी और स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन से लोग सपा से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कई सपा नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसमें रोली तिवारी, ऋचा सिंह जैसे नेताओं का नाम शामिल है।