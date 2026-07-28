शाकाहारी खाने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती है सोयाबीन और मार्केट में मिलने वाली सोया चाप को भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स कहा जाता है, लेकिन वह सोया चाप अब मैदा चाप बनती जा रही है, क्योंकि उस सोया चाप में मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। हर स्ट्रीट फूड लवर सोया चाप का जरूर दीवाना होता है, लेकिन अगर इस सोया चाप को बनते हुए अगर आप देखें तो शायद इसे खाना छोड़ ही देंगे।

सोया छाप से नफरत करा देगा वीडियो

जी हां, इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें सोया चाप के शौकीन लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो को जिस किसी ने देखा वह सोया चाप से जरूर घिन्न करने लग गया। वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि एक बार देखने के बाद इसे भूलना आसान नहीं है। वायरल वीडियो किसी ऐसी जगह का है जहां सोया चाप बनाई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया इस वीडियो को लेकर कई तरह के अलग-अलग दावे यूजर्स की ओर से किए जा रहे हैं।

नोएडा का बताकर वायरल किया गया वीडियो

इंटरनेट पर अधिकतर यूजर्स ने इस वायरल वीडियो को नोएडा का बताकर शेयर किया। पिछले 2 दिन के अंदर यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला और अधिकतर यूजर्स ने इसे नोएडा के सेक्टर 27 का बताया। आपने भी इस वीडियो को इसी दावे के साथ जरूर सोशल मीडिया पर देखा होगा और हो सकता है कि आपने भी इस दावे के साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर कर दिया होगा, लेकिन हम आपको इस वायरल वीडियो की सच्चाई बताते हैं।

इस दावे में कितनी है सच्चाई

सोशल मीडिया पर नोएडा का बताकर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को अधिकतर लोगों ने सच माना है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। दरअसल, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वायरल वीडियो नोएडा का नहीं है बल्कि यह किसी और जगह का वीडियो है। वायरल वीडियो को लेकर जब गौतमबुद्ध नगर के फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने अपनी सभी टीमों को सक्रिय कर जांच कराई, लेकिन पूरे जिले में कहीं भी ऐसी कोई फैक्ट्री या घटना सामने नहीं आई।

फूड डिपार्टमेंट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि वीडियो गौतमबुद्ध नगर या नोएडा का है। सर्वेश सिंह ने बताया कि यही वीडियो कुछ महीने पहले अलीगढ़ और आगरा का बताकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसका मतलब है कि वीडियो को बार-बार अलग-अलग जगह का बताकर शेयर किया जाता है।

फूड डिपार्टमेंट की सलाह

पार्टमेंट के मुताबिक, यह वायरल वीडियो गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) का नहीं है। ऐसे में केवल सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के आधार पर किसी वीडियो को किसी शहर से जोड़कर सच मान लेना सही नहीं है। वायरल वीडियो में एक फैक्ट्री में सोया चाप बनती दिख रही है, लेकिन वहां काम करने वाला एक वर्कर सोया, मैदा और अन्य सामग्री को मिलाने के दौरान उस मिश्रण में लेट-लेटकर नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वह उसे अपने हाथों, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों से गूंथ रहा है।

वीडियो पर लोगों का गुस्सा

इस वीडियो को देखने के बाद टरनेट यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने खाद्य सुरक्षा और हाइजीन को लेकर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने संबंधित अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग भी की, जबकि कई लोगों ने दावा किया कि अगर वीडियो सच है तो यह बेहद गंभीर मामला है।

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देखें वीडियो-