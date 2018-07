रुस में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप, 2018 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फ्रांस और क्रोएशिया की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों टीमों के बीच होने वाली फाइनल मैच पर टिकी हैं। लेकिन इसी बीच रुस से एक ऐसी खबर या यूं कहें कि वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल महिला टीवी जर्नलिस्टों को लाइव टीवी पर किस करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस नए वीडियो में एक पुरुष जर्नलिस्ट को लाइव टेलीकास्ट के दौरान दो रुसी महिलाओं ने किस कर लिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है।

यह घटना दक्षिण कोरिया के चैनल एमबीएन के खेल पत्रकार के साथ घटी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोरियन पत्रकार कैमरे के सामने खड़ा कुछ कह रहा है, तभी 2 रशियन महिलाएं आती हैं और बारी-बारी से पत्रकार को किस करती हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब पहली महिला पत्रकार को किस करती है तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब दूसरी महिला ने किस किया तो पत्रकार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लोग इस मुस्कान को लेकर भी खूब ट्वीट कर रहे हैं। बता दें कि लाइव टीवी के दौरान महिला एंकरों को किस करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें लेकर खूब बातें की जाती हैं। रुस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक 30 से ज्यादा महिला पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान उत्पीड़न सहना पड़ा है।

Seen lots of outrage “news” coverage over female reports being kissed by males at the World Cup. Not seeing any coverage over the reverse. Must not fit the narrative. https://t.co/cKAZ2YAKJe

— Jaramie (@tylerdurden1980) July 5, 2018