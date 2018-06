दक्षिण अफ्रीकी लेखिका शबनम खान ने चीन प्रवास के दौरान व्यावसायिक शहर शंघाई की एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। टि्वटर पर किए गए उनके ट्वीट्स देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उनकी कहानी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। दरअसल, शबनम ने शंघाई में एक बिल्डिंग की छत पर बिना शादी के ‘दुल्हन’ बनने की कहानी बयां की थी। उन्होंने बताया कि लिखने-पढ़ने के सिलसिले में वह चीनी शहर में छह महीने तक रुकी थीं। इस दौरान वह वीचैट (व्हॉट्सऐप की तरह चीन का लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप) पर कई ग्रुप से जुड़ गई थीं। ऐसे ही एक फ्रेंड ग्रुप से उन्हें ‘वेडिंग पार्टी’ में शिरकत करने का निमंत्रण मिला था। शबनम ने बताया कि उन्हें यह निमंत्रण बेहद दिलचस्प लगा था, लिहाजा इसमें शिरकत करने का मन बना लिया था। हालांकि, ग्रुप के एक सदस्य ने इसको लेकर उन्हें सवाधान किया और इसे प्रचार अभियान का एक तरीका बताया था। साथ ही सलाह दी थी कि ऐसे किसी कार्यक्रम में सोच-समझ कर शामिल हों। ऐसे में उनकी वेडिंग पार्टी में शामिल होने की रुचि जाती रही थी।

So today I'm going to tell you the Strange Story of How I Ended up as a Bride on a Rooftop in Shanghai.

And pretty soon I'm making friends with all the brides and we're comparing dresses and notes about our wedding ('he wanted something small but I put my foot down, he must know who's the boss'). pic.twitter.com/Bd3tIv5zl3

