सीरियस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान, बजी ऐसी रिंग टोन कि छूट गई सबकी हंसी

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच हो रही टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के दौरान हुए बॉल टेम्परिंग विवाद की वजह से इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस तनाव के बीच पांचवें टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले अफ्रीकी कप्तान फाफ डु प्लेसिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बॉल टेम्परिंग जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर उनसे इस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जा रहे थे। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोगों समेत कप्तान खुद हंसने लगे। दरअसल, जब मीडियाकर्मी डुप्लेसिस से सवाल कर रहे थे उस दौरान वहां अचानक किसी के फोन की रिंग बजने लगी। वह रिंगटोन काफी फनी थी, जिसे सुनकर हर कोई हंसने लगा। डु प्लेसिस भी कुछ पलों के लिए नीचे देखने लगे और उनकी भी हंसी छूट गई। रिंगटोन का मजाक उड़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कहा, ‘यह बहुत ही शॉकिंग रिंगटोन थी।’

"That's a SHOCKING ringtone!" A lighter moment on what has been a tense Test tour! #SAvAUS pic.twitter.com/toYlSRY52U — cricket.com.au (@CricketAus) March 29, 2018

सोशल मीडिया में इस वक्त यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा कह रहा है कि क्रिकेट जगत को इस तरह की हंसी की अभी जरूरत है। वहीं एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘कम से कम इन लोगों के पास अभी भी सेन्स ऑफ ह्यूमर बाकी है।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘तीसरे मैच के दौरान हुए ड्रामे से बेहतर तो यह फनी रिंगटोन है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘क्रिकेट की दुनिया में इस तरह की हंसी की अभी बहुत जरूरत है। पिछले कुछ दिन काफी तनाव भरे रहे। इन सभी गलतियों से हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए।’

At least they still have a sense of humour — Kluse (@Vlamkop) March 30, 2018

Yeh did enjoy it after all da drama in da 3rd https://t.co/828Qw2j5QS shocking ring tone is better dan shocking behaviour by Steven Smith.

Great humour Fluff — Anura Ranaweera (@anuraranaweera) March 30, 2018

The laughter was badly needed for the cricket world. Llast few days were excruciating! Let us all learn from their mistakes, wish them luck and move on… BTW, @ICC needs to amend the existing rule. Either make it harder or legalize #BallTampering! Dont play safe! @ESPNcricinfo — Junaed Kabir (@xunaed) March 29, 2018

That is one of the coolest ringtones ever — John Margiotta (@margiottaj) March 29, 2018

"Thats a shocking ringtone" that was hilarious — Unsatisfied Sid (@anandsiddharth) March 30, 2018

डु प्लेसिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉल टेम्परिंग विवाद और ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्राफ्ट पर लिए गए फैसले पर डु प्लेसिस ने कहा, ‘मुझे क्रिकेटर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसे देखना नहीं चाहते हैं और उनके लिए इस वक्त काफी बुरा समय चल रहा है।’ बता दें कि बॉल टेम्परिंग मामले में कड़ा कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वॉर्नर पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है। वहीं बैनक्राफ्ट के ऊपर 9 महीनों का बैन लगाया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App