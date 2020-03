एक बार फिर से भारत का Women’s T 20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। टीम इंडिया पहली बार महिला टी 20 के फाइनल में पहुंची थी। लेकिन फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। महिला टीम को विश्वकप की उप-विजेता वाली ट्रॉफी से ही संतोष करना पड़ा। हार के बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक ने प्रतिक्रिया देते हुए महिला टीम का हौंसला बढ़ाया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी ट्वीट कर टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। लेकिन गांगुली ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा लिख दिया जिसके कारण वह ट्रोल हो रहे हैं।

सौरव गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘बहुत अच्छे भारतीय महिला टीम। लगातार दो वर्ल्ड कप फाइनल, लेकिन हम हार गए। आप शानदार रहीं। हम एक दिन वहां जरुर पहुंचेंगे।‘ इस ट्वीट में सौरव गांगुली ने भारतीय महिला टीम की जगह बीसीसीआई सचिव जय शाह को टैग कर दिया।

Well done the Women’s team @bcci @JayShah .. Two back to back World Cup finals .. but we lost .. u we’re super .. we will get there someday .. love the team and players

सौरव गांगुली के ट्वीट में जय शाह को टैग देख सोशल मीडिया में उनकी खिंचाई शुरू हो गई। लोग लिखने लगे कि माना कि आपकी नौकरी जय शाह के हाथ में ही है लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखिए। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन औऱ स्क्रिप्ट राइटर वरुण ग्रोवर ने भी गांगुली की चुटकी ली। वरुण ग्रोवर ने सौरव को याद दिलाया कि शायद उन्होंने टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की जगह जय शाह को टैग कर दिया है।

सौरव गांगुली को कुछ यूजर्स ने याद भी दिलाया कि, ‘महिला क्रिकेट टीम का भी ट्विटर हैंडल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए था।’

So you just tagged BCCI and Jay Shah while praising the women’s team? When they have their own handle @BCCIWomen ? On women’s day no less

marking you attendance with jay shah? because you haven’t tagged any woman player who actually part of squad

लोग सौरव गांगुली को ट्रोल करते हुए लिखने लगे कि जय शाह ने 50 हजार गंदों में 80 करोड़ रन बनाए उसके लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं। वहीं कुछ ने चुटकी ली कि, ‘जय शाह महिला टीम के कोच थे। उन्होंने टीम को यहां तक पहुंचाया उसके लिए उनका आभार।’

Jay Shah as the coach of women’s team was outstanding, his team selection and guidance was of top level.

सौरव गांगुली को लोग लिख रहे हैं कि, ‘दादा अपनी इमेज खराब मत करिए..ये जय शाह कौन है। आप शेर हो। आपसे ऐसे ट्वीट की उम्मीद नहीं थी।’ वहीं कुछ लोग सौरव गांगुली को ये भी लिख रहे हैं कि जय शाह की चापलूसी छोड़ आपको क्रिकेट की बेहतरी पर काम करना चाहिए।

Dada leave the BCCI , otherwise Respect atleast yourself . Who is Jay Shah , you are fighter . We didn’t expect this from You.

Sir Instead Of Tagging Jay Shah…Plz Develop Womens Cricket at Grass Root Level. Even If We do 50% of What Cricket Australia do then would be great. Need to Give Competitive domestic matches , Enhance Women’s IPL.

Only You Can Do Dada… Please #HopeOnYou

— Prathisha Pratapan (@PrathishaPratap) March 9, 2020