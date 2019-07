बेटे के साथ स्विमिंग पर ट्रोल हुईं सौंदर्या, डिलीट करनी पड़ी फोटो

सौंदर्या साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में तलाक के बाद एक्टर बिजनेसमैन विशगन से दूसरी शादी रचाई है। सौंदर्या ने इससे पहले अश्विन राजकुमार के साथ शादी रचाई थी और उनसे उन्हें एक बेटा वेद भी है। विशगन और सौंदर्या हनीमून ट्रिप पर आइसलैंड पहुंचे। वहां की तस्वीरें भी उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा की। ऐसी ही एक तस्वीर पर सौदर्या को लोगों ने बुरी तरह ट्रोल किया..जिसके बाद उन्होंने अपनी तस्वीर डिलीट कर ली। दरअसल हुआ ये कि सौंदर्या ने अपने बेटे वेद के साथ पूल में स्विमिंग की तस्वीर पोस्ट की। फोटो पोस्ट करते हुए सौंदर्या ने लिखा- उन्हें बचपन से सिखाओ..उसके बाद की चमक वो खुद हासिल कर लेंगे।

सौंदर्या की तस्वीर देखते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल चेन्नई इन दिनों पानी की की से जूझ रहा है । इसीलिए सौंदर्या का इस तरह स्विमिंग पूल में इंजॉय करना लोगों को रास नहीं आया। सौंदर्या ने कमेंट्स पढ़ लोगों की भावनाओं का समझा और उन्होंने वो फोटो डिलीट कर दी। फोटो डिलीट करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- हम इन दिनों पानी की कमी को लेकर जो दिक्कतें झेल रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने अपने ट्रैवल डायरी से शेयर की गई वह तस्वीर हटा दी है। वह पुरानी तस्वीर केवल इसलिए शेयर की गई थी ताकि बच्चों के लिए उनके शुरुआती उम्र से ही फिज़िकल ऐक्टिविटी के महत्व को समझें। #LetsSaveWater.

Removed the pictures shared in good spirit from my #TravelDiaries considering the sensitivity around the current #WaterScarcity we are facing

बता दें कि चेन्नई में इन दिनों पानी के लिए लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या पर वहां राजनीति भी खूब गर्म है।

