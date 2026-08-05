हरियाणा के सोनीपत से एक बेहद भावुक घटना सामने आई है, यहां एक शख्स की ओल्ड एज होम में मौत हो गई। उनकी बेटियां उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं। अंतिम संस्कार का काम स्टाफ़ और स्थानीय लोगों ने किया, जबकि बेटियां वीडियो कॉल पर इसे देखती रहीं। इस घटना ने बुजुर्गों के अकेलेपन और बदलते पारिवारिक रिश्तों के मूल्यों पर बहस छेड़ दी है।

एक शख्स जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने-लिखाने और उनका साथ देने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, उनकी मौत एक वृद्धाश्रम में हो गई और उनकी अंतिम विदाई के समय उनकी कोई भी बेटी वहां नहीं पहुंची।

अंतिम संस्कार के लिए भेजे 500 रूपये

वृद्धाश्रम के अधिकारियों के अनुसार, कपड़ा व्यापारी शिवचरण रतन गुप्ता लंबे समय से बीमार थे और अपनी बेटियों को आखिरी बार देखने की इच्छा लिए ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत की सूचना मिलने के बावजूद, उनकी तीनों बेटियों में से कोई भी न तो वृद्धाश्रम आईं और न ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इसके बजाय उन्होंने अंतिम संस्कार का खर्च उठाने के लिए 5,100 रुपये भेजे और कहा कि उनके पिता के अंतिम संस्कार का वीडियो उनके फ़ोन पर भेज दिया जाए।

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घटना के वीडियो में गुप्ता की एक तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय समुदाय के लोगों और वृद्धाश्रम के सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक और क्लिप में बेटियां वीडियो कॉल के ज़रिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखती हुई नज़र आईं। श्मशान घाट पर समुदाय के लोग भी परिवार के किसी करीबी सदस्य की गैर-मौजूदगी में रस्में निभाते हुए दिखे।

इस घटना के बारे में बात करते हुए ओल्ड-एज होम के एडमिनिस्ट्रेटर आनंद कुमार ने बताया कि बीमार पड़ने के बाद गुप्ता अपने आखिरी दिनों में वहीं रह रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वे बुजुर्ग अक्सर अपनी बेटियों से मिलना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि बेटियां उनसे मिलने आएंगी।

कुमार के अनुसार, गुप्ता एक कपड़ा व्यापारी थे और उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई-लिखाई पर काफी पैसा खर्च किया था। उन्होंने यह तय किया कि उनकी बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी करें और उनमें से दो आगे चलकर शिक्षिका बनीं। ओल्ड-एज होम में उन्हें जानने वाले लोगों का कहना था कि उन्हें अपनी बेटियों की कामयाबी पर बहुत गर्व था और उनका मानना ​​था कि उन्होंने एक पिता के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन, जब उन्हें विदाई देने का समय आया तो परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

पैसे मिलने के बाद ओल्ड-एज होम और स्थानीय लोगों ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की ज़िम्मेदारी उठाई। इस घटना ने सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच काफी चर्चा छेड़ दी है; कई लोगों ने गुप्ता के आखिरी पलों के हालात पर दुख जताया है। कई लोगों का कहना है कि यह कहानी कई बुजुर्ग माता-पिता के बढ़ते अकेलेपन को दिखाती है, जबकि दूसरों ने इसे ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पलों में अपनों के साथ होने की अहमियत की याद दिलाने वाली घटना बताया है।

एक बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार में अजनबियों के शामिल होने और बेटियों के दूर से ही उसे देखने के मंजर ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारिवारिक रिश्ते कैसे बदल रहे हैं और क्या आज की ज़िम्मेदारियाँ निजी रिश्तों की कीमत पर बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बेटियों की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

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