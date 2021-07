उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाई है।

इसी खबर पर लोग कांग्रेस के मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने हंसने वाली इमोजी का प्रयोग करते हुए लिखा कि 5 – 10 से जीतने के लिए इतनी तैयारी। @ShineHamesha टि्वटर हैंडल से मजे लेते हुए लिखा गया कि, ‘ जो 5 सीट पंचायत में जीती है, उस पर मीटिंग है? ‘

एक यूजर ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पंचायत में अपार सफलता के बाद प्रियंका फिर यूपी के मैदान में। @ajaymajorsingh1 टि्वटर हैंडल से लिखा गया है कि गजब की हिम्मत ही है प्रियंका जी, बेहया का पौधा होता है जिसको कांग्रेस का भी पौधा बोलते हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा के वर्चुअल बैठक पर फिल्मकार अशोक पंडित ने तंज कसते हुए लिखा कि प्रियंका जी की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। एक यूजर ने कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाते हुए लिखा कि यही 5 सीट को विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट किया जाए शायद इस पर डिस्कशन होगा। @Kkkuummaarrss टि्वटर हैंडल से कमेंट आया कि पप्पू को तो पहले ही उत्तर प्रदेश से भगा दिया है स्मृति ईरानी ने, किसी भी कोने से ऐसा लगता है कि बहन योगी आदित्यनाथ के आसपास ठहर पाएंगी? कांग्रेस की आत्मा को शांति देना नरेंद्र मोदी जी।

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra has called a virtual meeting of senior leaders of Uttar Pradesh Congress tomorrow, over preparations and strategy for upcoming UP elections.

