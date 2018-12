बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मुंबई पुलिस के सामने खुद को स्पेशल दिखाने की कोशिश की तो मुंबई पुलिस ने भी इसका माकूल जवाब दिया। यह सब ट्विटर पर हुआ। मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर सोनम कपूर को जवाब देते हुए लिखा कि हमारे लिए, कोई मुम्बईकर ‘रेगुलर’ नहीं हैं, सभी ‘स्पेशल’ हैं! और हम सभी के बारे में भी उतने ही चिंतित हैं। दरअसल शुक्रवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में सोनम कपूर की आने वाली फिल्म ‘द जोया फैक्टर’ के को स्टार दलकीर सलमान हाथ छोड़कर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं और उस दौरान वह फोन इस्तेमाल कर रहे थे। इस वीडियो में सोनम कपूर की आवाज आ रही है वह इसे ‘वीयरडो’ कह रही हैं।

इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को लेकर एक रीट्वीट किया। ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा ‘सोनम कपूर हम आपसे सहमत हैं। यह एक ‘वीयरडो’ है, ऐसे स्टंट्स से आप अपने साथी चालकों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम ‘रील लाइफ’ में भी इसकी इजाजत नहीं दे सकते।’

For us, No Mumbaikar is ‘regular’ they are all ‘special’! And we are equally concerned about them all. Glad to know your safety wasn’t ‘rigged’. @sonamakapoor https://t.co/PyYbB23OZs

Would appreciate it if you had checked some facts before tweeting this. In fact @MumbaiPolice helped us with permissions and traffic management during the shoot and were present the whole time. In my next tweet attaching the video I was shooting. #notawierdo https://t.co/WnKSnSDmjZ

— dulquer salmaan (@dulQuer) December 14, 2018