बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को इन दिनों यात्रा के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक बुरे अनुभवों से दो चार हो रही हैं सोनम। कभी फ्लाइट में उनका सामान चोरी हो जा रहा है तो कभी कैब में उनके साथ ऐसा हो जा रहा है कि वो बुरी तरह से डर जा रही हैं। सोनम अपने इन कटु अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस के साथ शेयर कर रही हैं।

सोनम कपूर इन दिनों लंदन में हैं। लंद में अपने साथ कैब में हुई ज्यादती को सोनम कपूर ने ट्विटर पर बयां किया है। सोनम ने लोगों को आगाह भी किया है कि वो सावधान रहें। दरअसल सोनम कपूर ने लंदन में कहीं जाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एप उबर से कैब बुक की। इस कैब के अनुभव पर सोनम ने ट्वीट करते हुए लिखा- मैंने लंदन उबर के साथ कुछ भयावह एक्सपीरियंस किया है। आप कृपया ध्यान रखें। उचि होगा कि आप यहां की लोकल कैब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। मैं बुरी तरह हिल गई हूं।

Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

सोनम का ट्वीट देख उनके करीबी और फैंस काफी घबरा गए और उनसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था। एक फैन को जवाब देते हुए सोनम ने बताया कि उनका कैब ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था और उनपर चिल्ला रहा था। सोनम ने लिखा- मेरे ड्राइवर अस्थिर था और जोर-जोर से चिल्ला रहा था। मैं अंत तक बुरी तरह से डर गई थी।

The driver was unstable and was yelling and shouting. I was shaking by the end of it. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

सोनम कपूर के ट्वीट पर उबर की तरफ से लिखा गया कि, ‘कोई भी कस्टमर हमें लिखित शिकायत दे सकता है। हम उचित कार्रवाई करेंगे।’

To respect the privacy of all users, our Privacy Policy (https://t.co/gMOAScpOCF) simply have the account holder reach out to us here or through the form at https://t.co/xPVoHfWAMx (the form is below the page) and we’ll be in touch. — Uber (@Uber) January 15, 2020

बता दें कि कुछ समय पहले सोनम कपूर ने ब्रिटिश एयरवेज को लेकर ट्वीट किया था। सोनम ने बताया था कि कैसे वे तीसरी बार इस एयरलाइन में ट्रेवल कर रही हैं और उनका बैग दूसरी बार खो गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे उन्होंने सीख ली है और वे दोबारा कभी भी ब्रिटिश एयरवेज में ट्रेवल नहीं करने वाली हैं।

इसके जवाब में ब्रिटिश एयरवेज ने सोनम से माफी मांगी थी और उन्हें उनका बैग जल्द से जल्द वापस करने का वादा किया था।

