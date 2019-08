‘आधी सिंधी आधी पेशावरी हूं’, 370 पर बयान के लिए ट्रोल हुईं सोनम कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। उनके बयान पर ट्रोल करने वालों को सोनम ने ट्वीट कर जवाब भी दिया है। दरअसल उन्होंने हाल ही में भारत पाकिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि वो आधी सिंधी और आधी पेशावरी हैं। सोनम कपूर के बयान पर लोग उनके पिता अनिल कपूर के साथ दाऊद इब्राहिम की तस्वीर शेयर करते हुए भी एक्ट्रेस पर निशाना साध रहे हैं।

दरअसल बीबीसी को दिए रिसेंट इटरव्यू में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर सोनम कपूर ने कहा कि अभी वो पूरी तरह सिचुएशन से अवगत नहीं है क्योंकि मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं। सोनम ने ये भी कहा कि कश्मीर में हो रही इन सब बतों की वजह से एक्ट्रेस कश्मीर में नहीं हैं। सोनम कपूर ने ये भी कहा कि वो आधी सिंधी और आधी पेशावर से हैं।

सोनम कपूर ने आगे कहा- इस समय की परिस्थिती को देखना मेरे लिए दिल दुखाने वाला है। मैं देशभक्त हूं तो मुझे लगता है इस समय मुझे शांत रहना चाहिए और इस समय को बीतते देने चाहिए। 70 सालों से एक देश में पॉलिटिक्स के अलग-अलग मायने हैं।

कश्मीर पर सोनम कपूर की बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और ऐसे लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। ट्रोल करने वालों को सोनम कपूर ने अपने तरीके से जवाब देते हुए लिखा- प्लीज आप सब शांत हो जाइए…और अपनी जिंदगी जियें। किसी की कही बात पर ट्वीट कर उसे ट्रोल करने से उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने बयान दिया है। उल्टा आपको ही इससे फर्क पड़ेगा आप खुद देखिए आप कौन हैं और अपना काम कीजिए।

Guys please calm down.. and get a life. Twisting, misinterpreting and understanding what you want from what someone has to say isn’t a reflection on the person who says it but on you. So self reflect and see who you are and hopefully get a job. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 19, 2019

सोनम के इस ट्वीट पर भी यूजर्स उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ रहे। लोग सोनम कपूर को बॉलीवुड की नई राखी सावंत बता रहे हैं। ऐसे लोग लिख रहे हैं कि इनके पास ना तो काम है ना ही फिल्में तो इसी तरह से फालतू बयान देकर ये सुर्खियों में रहना चाह रही हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा- आप एक बार पाकिस्तान हो आओ जरा..अक्ल ठिकाने आ जाएगी।

जाओ एक बार पाकिस्तान घूम आओ शक्ल और अक्ल दोनों ठिकाने आ जायेगा — पीयूष तिवारी (@piyushtofficial) August 19, 2019

U don’t have a job.. instead of working u attend these shitty interviews & say sludge about India..Better study some books on History if you know how to read b/w the lines..else u can still be papa ki pari and we dont give a damn..as always.. no compromise on national security.. — Madhur (@madhursaxena39) August 19, 2019

We have very decent jobs, and are very happy with it. Hope you get a job as well, so you don’t have to depend on such cheap publicity stunts to try to be relevant. #India4Indians pic.twitter.com/jU45ztp54a — WHITE KNIGHT (@Made_in_IND) August 19, 2019

I can’t believe you’re daughter of great actor @AnilKapoor. You should ashamed of you to speak against the nation. Go to Pakistan and never return.

We’ve danger from internal enemies more than external enemies. — Mr Bubble (@vimalchand013) August 19, 2019

