Sonam Kapoor: अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची ट्विंकल की हत्या ने देशभर के लोगों को झकझोर दिया है। इस घटना को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर वह ट्रोल होने लगीं। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) भी सोनम को घेरने की कोशिश की जिसके बाद से दोनों में ट्विटर पर काफी बहस हो गई। सोनम ने ट्वीट किया था- ‘ट्विंकल के साथ जो हुआ है वह भयावह और डरावना है। मैं उसके परिवार के लिए दुआ करती हूं। मैं लोगों से यह भी कहना चाहूंगी कि इसे एक स्वार्थी एजेंडा ना बनाएं। यह एक छोटी बच्ची की मौत है, न कि अपनी नफरत फैलाने का जरिया।’ सोनम के इस ट्वीट के बाद प्रोड्यूसर ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया- ‘मंदिर में 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर आपने भारत के नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाया था। मैं हिंदुस्तान हूं। मैं शर्मिंदा हूं। अब ट्विंकल के केस पर आप कह रही हैं इसे निजी हित का एजेंडा ना बनाएं। इतनी असमानता क्यों।’

I hv nt qstnd ur beliefs bt want to knw why dr’s a diffrnce in Ur reaction btwn #Asifa & #Twinkle.Why ds delayed reaction ?Why no playcards? Why nt tkng names of d accused ?Don’t U think al crimes shld b condemned wth same intensity nd similar language. #JusticeForTwinkleSharma https://t.co/tXDaMC9E35

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 7, 2019