मां कितनी भोली होती है इसका अंदाजा आप इस वायरल वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने घर परिवार के अलावा किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम उन माओं की बात कर रहे हैं जो इस समय में ऐसी आखिरी पीढ़ी हैं जो नए और पुराने जमाने में तालमेल बिठा रही है, खासकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और महंगे ब्रांड से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे फेसबुक भले किसी की मदद से सक्रॉल करके रील देख लें, स्मार्ट फोन रिसीव करना सीख गईं हैं और रील देखकर बच्चों को कोसने लगीं है साथ ही साथ यू ट्यूब से नए रेसिपी भी ट्राय करने लगीं हो मगर लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीजो के पीछे भागना उनको नहीं आता। ना ही उनके मन में किसी महंगी चीज को लेकर लालच होती है, भले उनके पास लाखों की सेविंग है मगर बचत करना उनकी प्राथमिकता है। चलिए बताते हैं कि ऐसी ही एक मां की कहानी, जिसके बेटे ने मेटा (Meta) का चश्मा खरीदा है। जिसकी कीमत 50 हजार है मगर जब वह मां से इसकी कीमत के बारे में पूछता है तो जो जवाब मिलता है वह हैरान करने वाला है।

दरअसल, एक बेटे और उसकी मां के बीच उसके मेटा (Meta) चश्मे की कीमत को लेकर एक अंदाजा लगाने वाला खेल तब मजेदार बन गया, जब मां को पता चला कि चश्मे की कीमत 50,000 रुपये है। उन्होंने कुछ सौ रुपये से अंदाजा लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे कीमत 3,000 रुपये तक बताई, लेकिन असली कीमत पता चलने पर वह हैरान रह गईं।

इंस्टाग्राम यूज़र विकास मीणा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी मां का नैचुरल रिएक्शन दिख रहा है, जब उन्होंने उनसे चश्मे की कीमत का अंदाज़ा लगाने को कहा। वीडियो में मीणा अपनी मां से पूछते हैं कि चश्मे की कीमत क्या है। वह आम तौर पर अंदाज़ा लगाती हैं कि कीमत लगभग 200 या 250 रुपये होगी। जब मीणा उनसे कीमत बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो वह 1,500 रुपये, फिर 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और आखिर में 3,000 रुपये का अंदाजा लगाती हैं।

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असली कीमत बताने से पहले, मीणा बार-बार यह देखते हैं कि कहीं कीमत सुनकर उनकी मां को झटका तो नहीं लगेगा। वह उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उनकी मां उन्हें भरोसा दिलाती हैं कि ऐसा नहीं होगा और उनसे कीमत बताने के लिए कहती हैं। इसके बाद आखिरकार मीना बताती है कि चश्मे की कीमत 50,000 रुपये है। उसकी मां को तुरंत यकीन नहीं होता। मीणा उसे अपशब्द न कहने के लिए कहती है, जबकि वह दोबारा पूछती है कि क्या चश्मे की कीमत सच में 50,000 रुपये है।

बातचीत और भी मजेदार हो जाती है जब मीना उसे बताती है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले तो उलझन में पड़ी मां चश्मे को गौर से देखती है और रिकॉर्डिंग इंडिकेटर को नोटिस करती हैं। फिर वह लाइट की ओर इशारा करती है और बताती है कि उसे हैरानी हो रही थी कि चश्मा रिकॉर्डिंग क्यों करेगा। उसके तुरंत आए रिएक्शन और हाव-भाव ने वीडियो में एक और मजेदार पल जोड़ दिया।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो पर कई रिएक्शन आए हैं, और दर्शकों को मां के नैचुरल और मजेदार हाव-भाव बहुत पसंद आ रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “वह सबसे प्यारी है।” एक और यूजर ने कहा, “सबसे प्यारा रिएक्शन।” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “वह बहुत प्यारी है।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…